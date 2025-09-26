Поставки російської нафти до Туреччини скоротилися через конкуренцію з іншими сортами нафти, санкційні обмеження та заклики президента США Дональда Трампа до союзників припинити закупівлі російської нафти, щоб послабити військовий потенціал Росії. Про це пише Reuters 26 вересня.

Деталі

У четвер, після двогодинних переговорів із президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом, Трамп висловив упевненість, що Анкара може погодитися на його прохання відмовитися від російської нафти, і зазначив, що в такому разі США можуть зняти санкції з Туреччини.

Проте зміна позиції Туреччини не є гарантованою, адже Ердоган і президент РФ Володимир Путін за останні роки налагодили тісні зв’язки.

Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков у п’ятницю наголосив, що Туреччина самостійно вирішує, з ким співпрацювати в торгівлі.

За даними двох трейдерів і LSEG, у вересні імпорт російської нафти до Туреччини знизився до найнижчого рівня з квітня.

Згідно з інформацією LSEG, Туреччина залишається другим за обсягом імпортером російської морської нафти Urals після Індії. Країна не приєдналася до західних санкцій проти Росії, але дотримується міжнародних норм і обмежень.

У червні Туреччина імпортувала 1,6 млн т нафти Urals – найбільший обсяг із травня 2024 року. Однак у вересні, за попередніми даними LSEG, імпорт може скоротитися приблизно до 1,2 млн т.

Контекст

У липні ЄС ухвалив 18-й пакет санкцій, який заблокував Індії та Туреччині можливість отримувати прибуток від продажу Європі нафтопродуктів, вироблених із російської нафти. Цей пакет передбачає заборону імпорту з третіх країн продуктів переробки російської сировини. Основними постачальниками таких нафтопродуктів є Індія, де працює НПЗ, який частково належить «Роснєфті», та Туреччина, яка заробила мільярди на експорті до Європи палива, ймовірно переробленого з російської нафти.

У першому кварталі 2025 року Індія та Туреччина разом імпортували з Росії 1,8 млн барелів сирої нафти на добу, тоді як ЄС закуповував у цих країн приблизно 450 000 барелів дизеля та інших нафтопродуктів. Хоча не весь імпорт до ЄС базується на російській нафті, такі операції залишаються вигідними для переробників, оскільки вони купують сировину зі знижкою, а продають готове паливо за ринковими цінами.