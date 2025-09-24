Державна енергетична компанія Туреччини BOTAŞ та світова незалежна енергетична та товарна група Mercuria домовилися про 20-річне постачання скрапленого природного газу в Туреччину. Про це повідомив міністр енергетики та природних ресурсів Туреччини Алпарслан Байрактар у соцмережі Х.

Деталі

Угода, яку підписали у Нью-Йорку, передбачає, що Туреччина отримуватиме приблизно 4 млрд кубічних метрів зрідженого газу щорічно, що еквівалентно приблизно 70 млрд кубічних метрів природного газу. Постачання розпочнеться у 2026 році і відбуватиметься як з наливних терміналів у США, так і зокрема з терміналів Європи та Північної Африки.

«Угода підвищує ефективність BOTAŞ у світовій торгівлі ЗПГ, а також підтримуватиме довгострокове бачення нашої країни щодо безпеки поставок, цінової стабільності та диверсифікації ресурсів», –наголосив Байрактар.

Питання енергетичної співпраці обговорять додатково на зустрічі президентів США і Туреччини 25 вересня.

Контекст

Туреччина, яка імпортує близько 99% природного газу для своїх потреб (приблизно 50–55 млрд куб. м щорічно), активно працює над диверсифікацією джерел постачання, щоб зменшити залежність від окремих країн-постачальників, підвищити енергетичну безпеку та стабілізувати ціни.

Історично Туреччина значною мірою залежала від постачання газу через газопроводи з Росії (Blue Stream, TurkStream), Ірану (Східноанатолійський газопровід) та Азербайджану (TANAP, Баку-Тбілісі-Ерзурум). Однак геополітичні ризики, зокрема нестабільність у відносинах із Росією та Іраном, а також прагнення Туреччини стати регіональним газовим хабом, спонукали BOTAŞ шукати альтернативні джерела.

У 2025 році турецька державна компанія уклала низку угод для диверсифікації постачання газу. У травні 2024 року підписано 10-річний контракт із ExxonMobil на постачання 2,5 млн тонн LNG щорічно (близько 3,5 млрд куб. м). У вересні 2025 року на конференції Gastech укладено угоди з Shell (до 4 млрд куб. м LNG щорічно з 2027 року, термінали в США та інших регіонах), TotalEnergies (1,6 млрд куб. м LNG щорічно з 2027 року, термінали в США, Європі, Туреччині) та Cheniere (1,2 млрд куб. м LNG щорічно). Також у вересні 2025 року підписано попередню угоду з Woodside Energy на 5,8 млрд куб. м LNG щорічно з 2030 року, переважно з Louisiana LNG (США).