Із 1 липня Туреччина підвищила плату за прохід суден через протоки Босфор і Дарданелли на 15%. Про це йдеться у повідомленні Міністерства транспорту та інфраструктури країни. Вартість проходу залишалася незмінною майже 40 років – до 2022 року. Відтоді Туреччина переглядає тариф щороку.

Деталі

Із 1 липня 2025 року збір становитиме $5,83 за «золотий франк» .

. «Завдяки зборам, які ми стягуємо, ми продовжуємо постійно покращувати інфраструктуру і системи моніторингу руху для зміцнення морської безпеки та охорони довкілля в наших протоках – одних із найскладніших і найнебезпечніших вузьких водних артерій світу», – сказав міністр транспорту та інфраструктури країни Абдулкадіра Уралоглу, якого цитує Daily Sabah.

За даними міністерства, у 2024 році через Босфор і Дарданелли пройшли 51 058 суден, що підпадають під збори. Загалом вони сплатили $227,4 млн.

Контекст

Конвенція Монтре, підписана у 1936 році, закріпила за Туреччиною суверенітет над Босфором і Дарданеллами. Документ гарантує вільний прохід торгових суден будь-яких країн у мирний і воєнний час, але встановлює окремі правила для військових кораблів.

Держави Чорноморського басейну мають право проходити протоки військовими кораблями будь-якого класу за умови попереднього сповіщення турецької влади. Для нечорноморських країн діють суворі обмеження, їм дозволяється прохід лише надводних кораблів малого тоннажу.