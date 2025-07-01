Із 1 липня Туреччина підвищила плату за прохід суден через протоки Босфор і Дарданелли на 15%. Про це йдеться у повідомленні Міністерства транспорту та інфраструктури країни. Вартість проходу залишалася незмінною майже 40 років – до 2022 року. Відтоді Туреччина переглядає тариф щороку.
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Деталі
- Із 1 липня 2025 року збір становитиме $5,83 за «золотий франк».
- «Завдяки зборам, які ми стягуємо, ми продовжуємо постійно покращувати інфраструктуру і системи моніторингу руху для зміцнення морської безпеки та охорони довкілля в наших протоках – одних із найскладніших і найнебезпечніших вузьких водних артерій світу», – сказав міністр транспорту та інфраструктури країни Абдулкадіра Уралоглу, якого цитує Daily Sabah.
- За даними міністерства, у 2024 році через Босфор і Дарданелли пройшли 51 058 суден, що підпадають під збори. Загалом вони сплатили $227,4 млн.
Контекст
Конвенція Монтре, підписана у 1936 році, закріпила за Туреччиною суверенітет над Босфором і Дарданеллами. Документ гарантує вільний прохід торгових суден будь-яких країн у мирний і воєнний час, але встановлює окремі правила для військових кораблів.
Держави Чорноморського басейну мають право проходити протоки військовими кораблями будь-якого класу за умови попереднього сповіщення турецької влади. Для нечорноморських країн діють суворі обмеження, їм дозволяється прохід лише надводних кораблів малого тоннажу.
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