Найбільша судноплавна компанія Росії стала збитковою через західні санкції

Найбільша російська судноплавна компанія «Совкомфлот» стала збитковою: у першому кварталі її збиток сягнув $393 млн проти прибутку $216 млн роком раніше. У результаті втрати навіть перевищили виручку – $278,5 млн (падіння на 48%), пише The Moscow Times .

Деталі

«Совкомфлот» зіштовхнувся із рекордним падінням виручки через західні санкції, які паралізували роботу значної частини флоту. «Безпрецедентні санкції» призвели до простою суден і зниження доходів, заявила компанія.

Попри фінансовий тиск, там запевняють, що ліквідність компанії збережена, і керівництво працює над мінімізацією втрат.

Окрім фінансових, компанія має проблеми з клієнтами і платежами, а також змушена регулярно змінювати прапори суден. Із Ліберії флот перейшов під юрисдикції Габону, Барбадосу та Оману.

Контекст

«Прощальні» заходи адміністрації президента США Джо Байдена зачепили 69 суден «Совкомфлота», зокрема 54 танкери і чотири газовози. У лютому під європейські санкції потрапили «дочка» «Совкомфлота» ТОВ «СКФ Арктика» і ще 74 танкери, повʼязані з РФ. Більше про це – тут.

«Совкомфлот» до повномасштабної війни в Україні володів найбільшим у світі флотом танкерів класу Aframax та криголамів, був важливим перевізником енергоресурсів для російського експорту. Після санкційного тиску компанія втрачає позиції на глобальному ринку, частина контрагентів скоротила співпрацю ще торік.

Аналітики Інституту Брукінґса нарахували понад 340 суден у складі так званого «тіньового флоту» Росії, який продовжує перевозити нафту в обхід санкцій.

Цього тижня ЄС та Велика Британія оголосили новий пакет обмежень проти сотень суден, пов’язаних із російським експортом.