Двадцятка топмільярдерів Європи «коштує» понад $650 млрд. Джерела їх статків — від судноплавства до аптек. Хто ці бізнесмени? Спойлер: не тільки Ахметов, власники Zara та Red Bull

У 2024 році найбільшою кількістю мільярдерів міг похизуватися азійсько-тихоокеанський регіон, але цьогоріч його 1052 найбагатших представники поступилися Америці з її 1077 мільярдерами, з яких 902 – громадяни США. Далі йдуть Європа: 772 мільярдери, та Близький Схід з Африкою: 127.

До клубу мільярдерів зі статками у понад $100 млрд увійшли рекордні 15 осіб. 13 з них — зі США, і лише двоє неамериканців. Один із них – Бернар Арно ($178 млрд), найбагатша людина Франції, чия імперія моди та косметики LVMH включає такі бренди, як Louis Vuitton та Sephora. Інший — Амансіо Ортега зі статками в $124 млрд. Ортеґа — найбагатша людина Іспанії та співзасновник роздрібного ритейлера Inditex, відомого брендом Zara.

Загалом в рейтингу найбагатших від Forbes налічується 38 топмільярдерів з Європи. Компанію Арно та Ортеґа у першій трійці склав німець Дітер Шварц зі статками в $41 млрд.