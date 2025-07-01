Турецька компанія Baykar завершила придбання італійського авіабудівного підприємства Piaggio Aerospace, повідомляється в пресрелізі компанії. Угоду, розпочату в грудні 2024 року, офіційно схвалив уряд Італії.
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Деталі
- Це придбання є частиною ширшої промислової співпраці між Туреччиною та Італією, зокрема спільного проєкту Baykar і Leonardo з розробки безпілотних літальних апаратів.
- Виробничі потужності Piaggio Aerospace стануть ключовим європейським центром для виготовлення літака P.180 Avanti Evo з удосконаленими технологіями, безпілотників Bayraktar AKINCI та Bayraktar TB2, а також створення європейського центру передового досвіду з обслуговування літаків і двигунів.
Контекст
Piaggio Aerospace, що складається з підрозділів Piaggio Aero та Piaggio Aviation, має портфель замовлень на суму понад $600 млн, зокрема на літаки P.180 Avanti Evo, попри фінансові труднощі. Компанія, раніше відома як Piaggio Aero Industries SpA, спеціалізується на розробці та виробництві літаків і двигунів для цивільних і військових потреб. З 2018 року вона перебуває під «спеціальним управлінням» італійського уряду через борги та фінансові проблеми. Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо назвав Piaggio Aerospace «стратегічним активом» і висловив сподівання на її відродження з амбітним промисловим планом.
Турецька компанія Baykar Makina, заснована у 1984 році Оздеміром Байрактаром, еволюціонувала від виробництва автодеталей до лідера в галузі безпілотників, із штатом у 1600 осіб. Baykar є ключовим експортером Туреччини, постачаючи дрони до багатьох країн. Технічний директор Сельчук Байрактар є зятем президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
У грудні 2024 року Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi отримала дозвіл італійських регуляторів на придбання Piaggio Aerospace.
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