Турецька Baykar купує італійську аерокосмічну Piaggio Aerospace. Влада Італії називає її «стратегічним активом»

Турецька Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi отримала дозвіл від італійських регуляторів на придбання компанії Piaggio Aerospace, яка перебуває у скрутній фінансовій ситуації. Про це 27 грудня пише Bloomberg із посиланням на міністерство промисловості Італії. Деталі угоди не розголошуються.
Piaggio Aerospace – важлива компанія для італійської аерокосмічної галузі, її збереження є пріоритетом для уряду Італії.
Деталі
- Piaggio Aerospace, раніше відома як Piaggio Aero Industries SpA, займається проєктуванням та виробництвом літаків і авіаційних двигунів для військових і цивільних застосувань. Компанія продається вже багато років і з 2018-го перебуває під «спеціальним управлінням», призначеним урядом країни, через борги і складну фінансову ситуацію.
- Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо назвав компанію «стратегічним активом для країни» і заявив, що влада розраховує на її перезапуск «із чітким і амбітним промисловим баченням».
Контекст
Piaggio Aerospace складається з двох підрозділів: Piaggio Aero та Piaggio Aviation. Попри фінансові труднощі, компанія має портфель замовлень на суму понад $600 млн, що свідчить про інтерес до її продукції, зокрема до літаків P.180 Avanti Evo.
Baykar Makina – турецька авіабудівна компанія, заснована у 1984 році підприємцем Оздеміром Байрактаром. Вона пройшла шлях від початкового виробництва автомобільних деталей до лідера в глобальній індустрії БпЛА, маючи в своєму штаті 1600 працівників. Наразі компанія є одним із провідних експортерів Туреччини, продаючи дрони до десятків країн. Технічний директор компанії Сельчук Байрактар є зятем президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.
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