Турецька Baykar купує італійську аерокосмічну Piaggio Aerospace. Влада Італії називає її «стратегічним активом»

Турецька Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi отримала дозвіл від італійських регуляторів на придбання компанії Piaggio Aerospace, яка перебуває у скрутній фінансовій ситуації. Про це 27 грудня пише Bloomberg із посиланням на міністерство промисловості Італії. Деталі угоди не розголошуються.

Piaggio Aerospace – важлива компанія для італійської аерокосмічної галузі, її збереження є пріоритетом для уряду Італії.