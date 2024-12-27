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Турецька Baykar купує італійську аерокосмічну Piaggio Aerospace. Влада Італії називає її «стратегічним активом»

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Турецька Baykar Makina Sanayi ve Ticaret Anonim Sirketi отримала дозвіл від італійських регуляторів на придбання компанії Piaggio Aerospace, яка перебуває у скрутній фінансовій ситуації. Про це 27 грудня пише Bloomberg із посиланням на міністерство промисловості Італії. Деталі угоди не розголошуються.

Piaggio Aerospace – важлива компанія для італійської аерокосмічної галузі, її збереження є пріоритетом для уряду Італії.

Деталі 

  • Piaggio Aerospace, раніше відома як Piaggio Aero Industries SpA, займається проєктуванням та виробництвом літаків і авіаційних двигунів для військових і цивільних застосувань. Компанія продається вже багато років і з 2018-го перебуває під «спеціальним управлінням», призначеним урядом країни, через борги і складну фінансову ситуацію.
  • Міністр промисловості Італії Адольфо Урсо назвав компанію «стратегічним активом для країни» і заявив, що влада розраховує на її перезапуск «із чітким і амбітним промисловим баченням».

Контекст

Piaggio Aerospace складається з двох підрозділів: Piaggio Aero та Piaggio Aviation. Попри фінансові труднощі, компанія має портфель замовлень на суму понад $600 млн, що свідчить про інтерес до її продукції, зокрема до літаків P.180 Avanti Evo.

Baykar Makina – турецька авіабудівна компанія, заснована у 1984 році підприємцем Оздеміром Байрактаром. Вона пройшла шлях від початкового виробництва автомобільних деталей до лідера в глобальній індустрії БпЛА, маючи в своєму штаті 1600 працівників. Наразі компанія є одним із провідних експортерів Туреччини, продаючи дрони до десятків країн. Технічний директор компанії Сельчук Байрактар є зятем президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.

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