Український бізнес у 2024 році залучив майже 25 000 пільгових кредитів на 93 млрд грн

З початку 2024 року український бізнес отримав 24 746 пільгових кредитів на 93,1 млрд гривень за державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%». Про це повідомила міністерка економіки України Юлія Свириденко. Минулого тижня підприємства отримали 270 таких кредитів на 1 млрд грн.

Деталі

Загалом від старту ініціативи у лютому 2020 року підприємці залучили 103 700 кредитів на 360 млрд грн.

Програма, яка від початку повномасштабної війни підтримувала бізнес, що постраждав від російської агресії, навесні 2024 року зазнала змін. Її перефокусували на інвестиційне кредитування, розвиток виробництва та створення продукції з високою доданою вартістю.

Основний акцент програми нині спрямований на розвиток переробної промисловості, інвестиційні цілі та підтримку бізнесів, які працюють у зонах підвищених воєнних ризиків, говорить Свириденко.

Основні напрями використання коштів у межах програми: переробна промисловість – 23 млрд грн, поповнення обігових коштів – 22,6 млрд грн, кредитування в зоні воєнного ризику – 21,8 млрд грн, інвестиційні кредити – 19,6 млрд грн.

Найчастіше кредити отримують підприємства аграрного сектору, переробної промисловості та сфери торгівлі. Лідерами за обсягами укладених угод є Львівська, Дніпропетровська, Одеська, Київська, Харківська, Вінницька, Полтавська області та Київ.

Програма діє за участю 46 банків. Найбільше кредитів від початку ініціативи видали Приватбанк (48,2 тис.), Ощадбанк (15,8 тис.) та Укргазбанк (5,7 тис.).

Контекст

У травні 2024 року уряд скоротив можливості бізнесу отримувати кредити на поповнення оборотних коштів у межах програми «5-7-9». Тепер сума позики на ці цілі не може перевищувати 5 млн грн.

Бізнесмени стурбовані зниженням своєї конкурентоспроможності через ці обмеження. Водночас представники уряду та банків вважають, що після трьох років війни підприємства вже здатні забезпечити собі фінансування на ринкових умовах. Як ці зміни вплинуть на бізнес та які умови ринкового кредитування? Читайте в матеріалі Forbes.

За даними НБУ, до кінця 2024 року урядова заборгованість перед банками за компенсацію пільгових ставок сягне майже 10 млрд грн. У Нацбанку закликають спрямовувати обмежені ресурси на підтримку інвестиційних проєктів, які потребують цього найбільше.

Водночас нестача фінансування підриває стабільність програми та створює невизначеність як для банків, так і для позичальників, що уповільнює процес кредитування, зазначив регулятор.