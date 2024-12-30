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Украинский бизнес в 2024 году привлек почти 25 000 льготных кредитов на 93 млрд грн

Олександр Пикало /из личного архива
Олександр Пикало
Forbes

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С начала 2024 года украинский бизнес получил 24 746 льготных кредитов на 93,1 млрд грн по государственной программе «Доступные кредиты 5-7-9%». Об этом сообщила министр экономики Украины Юлия Свириденко. На прошлой неделе предприятия получили 270 таких кредитов на 1 млрд грн

Подробности

  • В общей сложности от старта инициативы в феврале 2020 года предприниматели привлекли 103 700 кредитов на 360 млрд грн.
  • Программа, которая с начала полномасштабной войны поддерживала пострадавший от российской агрессии бизнес, весной 2024 года претерпела изменения. Ее перефокусировали на инвестиционное кредитование, развитие и создание продукции с высокой добавленной стоимостью.
  • Основной упор программы сейчас направлен на развитие перерабатывающей промышленности, инвестиционные цели и поддержку бизнесов, работающих в зонах повышенных военных рисков, говорит Свириденко.
  • Основные направления использования средств в рамках программы: перерабатывающая промышленность – 23 млрд грн, пополнение оборотных средств – 22,6 млрд грн, кредитование в зоне военного риска – 21,8 млрд грн, инвестиционные кредиты – 19,6 млрд грн.
  • Чаще всего кредиты получают предприятия аграрного сектора, перерабатывающей промышленности и сферы торговли. Лидеры по объемам заключенных соглашений – Львовская, Днепропетровская, Одесская, Киевская, Харьковская, Винницкая, Полтавская области и Киев.
  • Программа действует с участием 46 банков. Больше кредитов с начала инициативы выдали Приватбанк (48 200 грн), Ощадбанк (15 800 грн) и Укргазбанк (5700 грн).

Контекст

В мае 2024 года правительство сократило возможности бизнеса получать кредиты на пополнение оборотных средств в рамках программы «5-7-9». Теперь сумма займа на эти цели не может превышать 5 млн грн.

Бизнесмены озабочены снижением своей конкурентоспособности из-за этих ограничений. В то же время представители правительства и банков считают, что после трех лет войны предприятия уже способны обеспечить себе финансирование на рыночных условиях. Как эти изменения окажут влияние на бизнес и какие условия рыночного кредитования? Читайте в материале Forbes.

По данным НБУ, к концу 2024 года правительственная задолженность перед банками за компенсацию льготных ставок составит почти 10 млрд грн. В Нацбанке призывают направлять ограниченные ресурсы в поддержку инвестиционных проектов, которые нуждаются в этом больше.

В то же время недостаток финансирования подрывает стабильность программы и создает неопределенность как для банков, так и заемщиков, что замедляет процесс кредитования, отметил регулятор.

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