Борг держави перед банками в рамках програми «Доступні кредити 5-7-9%» на кінець року досягне 10 млрд грн – НБУ

Заборгованість уряду перед банками за компенсацію пільгових ставок у межах програми «5-7-9» до кінця 2024 року досягне майже 10 млрд грн, йдеться в грудневому звіті про фінансову стабільність Національного банку України (НБУ) від 23 грудня.

Деталі

Ситуація, що виникла вимагає ефективного використання обмежених ресурсів, зокрема на інвестиційні проєкти, які найбільше потребують підтримки, говорять в НБУ.

Державна підтримка вже не є визначальною для кредитування, а нестача фінансування ускладнює стабільність програм, що створює невизначеність для банків і позичальників, уповільнюючи процес, вважають в Нацбанку.

Програма «єОселя» також потребує змін, зокрема для фокусування підтримки на найбільш нужденних верствах населення, зазначила перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова.

Контекст

За час дії воєнного стану підприємці отримали 65 587 пільгових кредитів на 257,7 млрд грн за Державною програмою «Доступні кредити 5-7-9%», такі дані наводить Мінфін станом на 18 листопада.

У травні 2024 року уряд значно скоротив програму «5-7-9» для поповнення оборотних коштів бізнесу, обмеживши можливості для отримання позик на оборотний капітал. Тепер підприємці не зможуть отримати кредити на ці цілі на суму, що перевищує 5 млн грн.

Бізнесмени стурбовані зниженням своєї конкурентоспроможності через ці обмеження. Водночас представники уряду та банків вважають, що після трьох років війни підприємства вже здатні забезпечити собі фінансування на ринкових умовах. Як ці зміни вплинуть на бізнес та які умови ринкового кредитування? Читайте в матеріалі Forbes.