Болгарська Technoglass Group та німецький концерн HORN Glass Industries AG розпочали стратегічне партнерство для будівництва в Болгарії сучасного заводу з виробництва флоат-скла. Головним ринком збуту продукції стане Україна. Про це повідомив генеральний директор Technoglass Group Олександр Фельдман, пише «Інтерфакс-Україна».
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною трьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас. У період Black Friday діє знижка -30%: 1259 грн замість
1799 грн.
Деталі
- «Це буде один із найбільших заводів флоат-скла в Європі потужністю 800 тонн на добу. Розташування – місто Бургас. Загальний обсяг інвестицій – близько €300 млн. Проєктування завершується, основне обладнання вже законтрактоване. Запуск виробництва заплановано на кінець 2027 року», – зазначив Фельдман.
- Вибір Бургаса пояснюється потужною логістичною інфраструктурою: тут є великий морський порт, міжнародний аеропорт і розвинений залізничний вузол.
- Значна частина готової продукції піде на експорт. Уже укладено попередні угоди з партнерами з ОАЕ, Нігерії та інших країн, проте пріоритетним залишається український ринок.
- В Україну планується постачати понад 30 млн кв. м флоат-скла щорічно. На такий обсяг уже підписано попередні контракти з українськими будівельними компаніями, торговими операторами та виробниками металопластикових вікон і фасадних систем з різних регіонів країни.
- «Цей обсяг чітко демонструє масштабний попит і те, наскільки важливим для відновлення та розвитку будівельної галузі України стане новий болгарський завод», – підсумував Фельдман.
Контекст
З 2014 року в Україні повністю відсутнє власне виробництво листового (флоат-)скла. Щорічна потреба країни становить приблизно 27 млн м² віконного скла вартістю близько $165 млн, і весь цей обсяг доводиться імпортувати.
Фахівці наголошують: для стабільного забезпечення ринку термополірованим склом достатньо хоча б однієї лінії загартовування потужністю 200 000 м² на рік.
Через масштабні руйнування та майбутню відбудову попит на віконне скло в Україні лише зростатиме, що стимулює бізнес відкривати нові заводи. Протягом найближчих трьох років в країні може з’явитися мінімум три сучасні скляні виробництва.
Як саме вони планують конкурувати з дешевшим імпортом із Білорусі та Туреччини – детально в матеріалі Forbes.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.