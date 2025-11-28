Болгарська Technoglass Group та німецький концерн HORN Glass Industries AG розпочали стратегічне партнерство для будівництва в Болгарії сучасного заводу з виробництва флоат-скла. Головним ринком збуту продукції стане Україна. Про це повідомив генеральний директор Technoglass Group Олександр Фельдман, пише «Інтерфакс-Україна» .

Деталі

«Це буде один із найбільших заводів флоат-скла в Європі потужністю 800 тонн на добу. Розташування – місто Бургас. Загальний обсяг інвестицій – близько €300 млн. Проєктування завершується, основне обладнання вже законтрактоване. Запуск виробництва заплановано на кінець 2027 року», – зазначив Фельдман.

Вибір Бургаса пояснюється потужною логістичною інфраструктурою: тут є великий морський порт, міжнародний аеропорт і розвинений залізничний вузол.

Значна частина готової продукції піде на експорт. Уже укладено попередні угоди з партнерами з ОАЕ, Нігерії та інших країн, проте пріоритетним залишається український ринок.

В Україну планується постачати понад 30 млн кв. м флоат-скла щорічно. На такий обсяг уже підписано попередні контракти з українськими будівельними компаніями, торговими операторами та виробниками металопластикових вікон і фасадних систем з різних регіонів країни.

«Цей обсяг чітко демонструє масштабний попит і те, наскільки важливим для відновлення та розвитку будівельної галузі України стане новий болгарський завод», – підсумував Фельдман.

Контекст

З 2014 року в Україні повністю відсутнє власне виробництво листового (флоат-)скла. Щорічна потреба країни становить приблизно 27 млн м² віконного скла вартістю близько $165 млн, і весь цей обсяг доводиться імпортувати.

Фахівці наголошують: для стабільного забезпечення ринку термополірованим склом достатньо хоча б однієї лінії загартовування потужністю 200 000 м² на рік.

Через масштабні руйнування та майбутню відбудову попит на віконне скло в Україні лише зростатиме, що стимулює бізнес відкривати нові заводи. Протягом найближчих трьох років в країні може з’явитися мінімум три сучасні скляні виробництва.

Як саме вони планують конкурувати з дешевшим імпортом із Білорусі та Туреччини – детально в матеріалі Forbes.