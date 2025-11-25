Компанія NovaSklo, що входить до EFI Group Ігоря Ліскі, підписала угоду про зобовʼязання з Міжнародною фінансовою корпорацією (IFC), членом Групи Світового банку, повідомила пресслужба групи. Співпраця допоможе в створенні першого в Україні заводу з виробництва флоат-скла .

Деталі

Мета співпраці – допомогти компанії залучити довгострокове фінансування для реалізації проєкту NovaSklo з будівництва першого в Україні заводу з виробництва скла.

Загальний обсяг інвестицій оцінюється приблизно у €250 млн.

Згідно з угодою, IFC у партнерстві з Японією надаватиме NovaSklo консультативну підтримку. Після завершення підготовчої фази компанія планує залучити довгострокове фінансування для реалізації проєкту, а IFC виступатиме провідним партнером у забезпеченні і мобілізації необхідних інвестицій.

«Україна демонструє вражаючу стійкість і значний потенціал економічного відновлення. NovaSklo – приклад того, як українські підприємці готові створювати сучасні промислові виробництва навіть у складних умовах», – зазначила директорка IFC у регіоні Західної, Центральної та Східної Європи, України та Молдови Інес Роша.

Контекст

В Україні з 2014-го немає власного виробництва скла. Щороку країна потребує близько 27 млн кв. м віконного скла, що коштує приблизно $165 млн, але через відсутність місцевих заводів залежить від імпорту.

Експерти зазначають, що для забезпечення стабільного постачання термополірованого скла Україні необхідна хоча б одна лінія загартовування скла потужністю 200 000 кв. м на рік.

Вже у 2025-му в Україні мали запрацювати щонайменше два заводи з виробництва листового скла від компанії City One Development (COD) Валерія Кодецького. Але, як стало відомо Forbes Ukraine, за найкращих сценаріїв, вони запустяться не раніше 2027 року.

10 лютого про намір збудувати перший в Україні завод з виробництва скла до кінця 2027-го оголосили інвестори компанії NovaSklo. Ліскі обіцяє випустити перший лист українського флоат-скла на заводі NovaSklo на Київщині вже в середині 2027 року. Річні потужності виробництва – 25 млн кв. м, або 75% довоєнного споживання флоат-скла в Україні.

Чому жоден завод з виробництва флоат-скла в Україні поки так і не запрацював і чи є шанси це виправити – читайте в матеріалі Forbes Ukraine.