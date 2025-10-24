Підписка від 49 грн
Підписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купити
  • UA

Що шукаємо?

Категорія
Новини
Дата

У ДТП загинула керівниця платформи «Тепле місто» Оксана Бриндзак

Наталія Софієнко
Наталія Софієнко
Forbes

1 хв читання

Керівниця платформи «Тепле місто» Оксана Бриндзак загинула у ДТП на 30-му році життя, повідомила платформа в п’ятницю, 24 жовтня.

Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.

Деталі

  • «Увечері 23 жовтня пішла з життя наша керівниця, близька подруга, наставниця Оксана Бриндзак. Людина, яка любила Івано-Франківськ, «Тепле місто», а головне – кожну людину дужче, ніж це життя. Ми збережемо її справу, її принципи, її любов до життя і людей. Ми продовжимо творити – з тією самою відданістю, з тією самою теплотою, які вона вкладала в усе, що робила», – повідомила платформа.
  • Бриндзак також є засновницею ГО «Старість на радість», співзасновницею проєкту Vbrani, викладала в Українському католицькому університеті.
  • У «Теплому місті» зазначили, що Оксана була людиною, яка щиро любила своє місто й людей, і пообіцяли продовжити її справу. Платформа скасувала всі заплановані події до 3 листопада.
  • Як уточнили в поліції, аварія сталася поблизу села Лани Львівського району. За попередніми даними,автомобіль Fiat 500 під її керуванням виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою DAF, унаслідок чого жінка загинула на місці.

Контекст

«Тепле Місто» – інноваційна платформа для створення можливостей і суспільних трансформацій, яка спонукає прикладом Івано-Франківська зміни в Україні. За вісім років існування платформи реалізовано понад 400 проєктів та ініціатив у сфері освіти, сучасного мистецтва, нової економіки та сталої мобільності, спорту, нових медіа та урбаністики. Оксана Бриндзак очолила платформу у вересні 2024 року. 

Матеріали по темі

Ви знайшли помилку чи неточність?

Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.

Попередній слайд
Наступний слайд
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу
П'ятий випуск 2025 року вже у передпродажу

Замовляйте з безкоштовною доставкою по Україні