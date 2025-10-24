Керівниця платформи «Тепле місто» Оксана Бриндзак загинула у ДТП на 30-му році життя, повідомила платформа в п’ятницю, 24 жовтня.

Деталі

«Увечері 23 жовтня пішла з життя наша керівниця, близька подруга, наставниця Оксана Бриндзак. Людина, яка любила Івано-Франківськ, «Тепле місто», а головне – кожну людину дужче, ніж це життя. Ми збережемо її справу, її принципи, її любов до життя і людей. Ми продовжимо творити – з тією самою відданістю, з тією самою теплотою, які вона вкладала в усе, що робила», – повідомила платформа.

Бриндзак також є засновницею ГО «Старість на радість», співзасновницею проєкту Vbrani, викладала в Українському католицькому університеті.

У «Теплому місті» зазначили, що Оксана була людиною, яка щиро любила своє місто й людей, і пообіцяли продовжити її справу. Платформа скасувала всі заплановані події до 3 листопада.

Як уточнили в поліції, аварія сталася поблизу села Лани Львівського району. За попередніми даними,автомобіль Fiat 500 під її керуванням виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою DAF, унаслідок чого жінка загинула на місці.

Контекст

«Тепле Місто» – інноваційна платформа для створення можливостей і суспільних трансформацій, яка спонукає прикладом Івано-Франківська зміни в Україні. За вісім років існування платформи реалізовано понад 400 проєктів та ініціатив у сфері освіти, сучасного мистецтва, нової економіки та сталої мобільності, спорту, нових медіа та урбаністики. Оксана Бриндзак очолила платформу у вересні 2024 року.