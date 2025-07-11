Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки у керівника Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна, повідомили в організації 11 липня. Оновлено 18:50. ДБР оголосило про підозру громадському активісту в ухиленні від військової служби та шахрайстві. ДБР не назвало імені, але, ймовірно, йдеться про голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.
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Деталі
- Обшуки відбулися за місцем його служби в Чугуївському районі Харківської області, де вилучили телефон, а також у помешканні Шабуніна, де перебувають його дружина та діти.
- У ЦПК наголошують, що Шабунін не проживає за цією адресою кілька місяців і що обшуки проводилися без судового рішення.
- ЦПК пов’язує обшуки з кримінальним провадженням щодо екскомандира Шабуніна Віктора Юшка, яке стосується його відряджень до НАЗК, і вважає їх спробою тиску через критику Офісу президента та Андрія Єрмака.
- В організації припускають, що вилучення телефону спрямоване на відстеження контактів Шабуніна, а його недавнє переведення подалі від Києва чи Харкова могло бути навмисним, щоб ускладнити доступ адвокатів до місця обшуку.
- ДБР поки що не коментувало цю ситуацію.
Контекст
Колишнього командира 207-го батальйону тероборони Києва Віктора Юшка підозрюють у наданні фіктивних відряджень військовослужбовцям, зокрема Віталію Шабуніну. Слідство вважає, що Юшко отримав «нематеріальну вигоду» завдяки знайомству з активістом.
За даними правоохоронців, Шабунін у 2022-2023 роках отримував повне грошове забезпечення військовослужбовця, що призвело до збитків держбюджету на суму понад 224 000 грн. Обидва заперечують звинувачення.
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