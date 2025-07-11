Державне бюро розслідувань (ДБР) провело обшуки у керівника Центру протидії корупції (ЦПК) Віталія Шабуніна, повідомили в організації 11 липня. Оновлено 18:50. ДБР оголосило про підозру громадському активісту в ухиленні від військової служби та шахрайстві. ДБР не назвало імені, але, ймовірно, йдеться про голову Центру протидії корупції Віталія Шабуніна.