Государственное бюро расследований (ГБР) провело обыски у руководителя Центра противодействия коррупции (ЦПК) Виталия Шабунина, сообщили в организации 11 июля. Обновлено в 18:50. ГБР объявило о подозрении общественному активисту в уклонении от военной службы и мошенничестве. ГБР не назвало имени, но, вероятно, речь идет о Шабунине.

Подробности

Обыски прошли по месту его службы в Чугуевском районе Харьковской области, где изъяли телефон, а также в доме Шабунина, где находятся его жена и дети.

В ЦПК отмечают, что Шабунин не проживает по этому адресу несколько месяцев и что обыски проводились без судебного решения.

ЦПК связывает обыски с уголовным производством в отношении экс-командира Шабунина Виктора Юшко, которое касается его командировок в НАПК, и считает их попыткой давления из-за критики Офиса президента и Андрея Ермака.

В организации предполагают, что извлечение телефона направлено на отслеживание контактов Шабунина, а его недавний перевод подальше от Киева или Харькова мог быть умышленным, чтобы усложнить доступ адвокатов к месту обыска.

Обновлено в 18:51. ГБР заявило, что подозреваемый систематически уклонялся от исполнения военных обязанностей и безосновательно использовал транспортное средство, предназначенное для Вооруженных Сил Украины. По данным ГБР, после мобилизации в 2022 году активист не являлся к месту службы, находясь под видом командировок в гражданских учреждениях, не связанных с Силами обороны.

ГБР заявило, что подозреваемый систематически уклонялся от исполнения военных обязанностей и безосновательно использовал транспортное средство, предназначенное для Вооруженных Сил Украины. По данным ГБР, после мобилизации в 2022 году активист не являлся к месту службы, находясь под видом командировок в гражданских учреждениях, не связанных с Силами обороны. В ГБР заявили, что он получал ежемесячное довольствие более 50 000 грн, не находясь в воинской части. По данным следствия, подозреваемый незаконно использовал внедорожник, ввезенный в качестве гуманитарной помощи армии, без надлежащего оформления. Отмечается, что автомобиль был в использовании в личных целях, в частности для поездок по Киеву.

Контекст

Бывшего командира 207-го батальона терробороны Киева Виктора Юшко подозревают в предоставлении фиктивных командировок военнослужащим, в частности Виталию Шабунину. Следствие считает, что Юшко получил «нематериальную выгоду» благодаря знакомству с активистом.

По данным правоохранителей, Шабунин в 2022–2023 годах получал полное денежное довольствие военнослужащего, что привело к убыткам госбюджета на сумму более 224 000 грн. Оба отрицают обвинения.