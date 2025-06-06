Державне бюро розслідувань (ДБР) оголосило про підозру трьом ексміністрам оборони України, які обіймали посади за президентства Віктора Януковича, через втрату значної кількості озброєння. Про це повідомила пресслужба ДБР.

Деталі

За даними слідства, у період із березня 2010 року по лютий 2014-го ці посадовці безпідставно розпродали боєздатну військову техніку, зокрема сотні танків, бронемашин, артилерійських систем, десятки зенітно-ракетних комплексів, бойових літаків і вертольотів, а також значну кількість гусеничної та колісної техніки, тисячі ракет, мільйони одиниць стрілецької зброї й боєприпасів.

Проведені експертизи та процесуальні дії підтвердили, що рішення ексміністрів були необґрунтованими і призвели до суттєвого зниження обороноздатності України, повідомили у ДБР.

Усім трьом висунуто підозру за статтею про державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України). У разі їхньої неявки за викликами ДБР розглядатиме питання про арешт та оголошення в розшук.

У повідомленні не зазначено імена підозрюваних. У період із березня 2010 року по лютий 2014-го посади міністрів оборони України обіймали: Михайло Єжель (адмірал, 2010-2012 роки), Дмитро Саламатін (лютий–грудень 2012-го) та Павло Лебедєв (2012–27 лютого 2014 року).

Контекст

У 2016 році тодішній генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що з 2005 по 2014 роки було продано військового майна на суму 1,8 млрд грн. За даними Генпрокуратури, за цей період реалізовано 832 танки, 232 вертольоти, 202 літаки та безпілотники, 714 БМП і БТР, 4930 автомобілів, 28 555 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, 1,8 млн одиниць стрілецької зброї та 560 млн боєприпасів.