ДБР у взаємодії з СБУ повідомило про підозру колишньому народному депутату кількох скликань, обраному від забороненої проросійської партії «Опозиційний блок», повідомляє пресслужба бюро 13 червня. ДБР не називає імʼя, проте наведене фото свідчить, що йдеться про Вадима Новинського.

Ключові факти

Новинському інкримінують ухилення від сплати податків, що призвело до ненадходження до бюджету коштів в особливо великих розмірах (ч. 3 ст. 212 ККУ).

За версією слідства, після набуття громадянства України у 2012 році він продовжив свою підприємницьку діяльність в Україні, ставши податковим резидентом.

Всупереч вимогам податкового законодавства, він начебто не задекларував отримані за кордоном доходи та не сплатив податок у сумі понад 4,3 млрд грн.

Слідчі стверджують, що ексдепутат отримав інвестиційний прибуток у розмірі понад 25 млрд грн від продажу інвестиційних активів – акцій іноземних компаній, які здійснювали діяльність на Кіпрі.

Фото: ДБР

Контекст

Вадим Новинський – один із найбагатших українців зі статками в $1,2 млрд, за оцінкою американського Forbes у квітні 2024-го. А також колишній росіянин і багаторічний спонсор УПЦ Московського патріархату. Через це Володимир Зеленський увів в дію рішення РНБО про санкції проти Новинського, розповідав співрозмовник в ОП на правах анонімності.

Щоб захистити бізнес, Новинський передав свої активи у кіпрські Smart Trust і Step Trust. Коли це було зроблено – питання. Зеленський ввів санкції проти Новинського 1 грудня 2022-го. Після цього, в середині січня, пресслужба Smart Holding повідомила, що ще в листопаді 2022-го активи були передані у траст.

Після того як Smart Holding довів, що Міністерство юстиції незаконно скасувало передачу активів Вадимом Новинським у траст, РНБО запровадила санкції проти керуючих цим трастом – п’ятьох громадян Кіпру. Ліцензії Smart Energy на видобуток газу знову можуть бути анульовані. Які наслідки це матиме – читайте у матеріалі Forbes Ukraine.

«Смарт-Холдинг», колись одна з найбільших фінансово-промислових груп України, що належала Новинському, занепадає четвертий рік. Причина не тільки у війні. Групі шкодять персональні санкції проти Новинського. Генерал-майор СБУ в запасі, а нині СЕО групи Іван Герасимович розповів в етері YouTube-проєкту «Business Breakfast із Володимиром Федоріним» про спроби відновити видобуток газу і зберегти робочі місця.