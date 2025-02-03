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«Мали все продати у 1990-х». В.о. голови Фонду держмайна – про борг Ocean Plaza, проблеми Миколаївського глиноземного заводу та підготовку до приватизації «Укрбуду». Інтерв’ю

Ольга Чайка /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ольга Чайка
Forbes

6 хв читання

Іванна Смачило, ФДМУ /Артем Галкін для Forbes Ukraine

В.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило Фото Артем Галкін для Forbes Ukraine

Фонд держмайна у 2024-му успішно приватизував гіганта видобутку титану – Об’єднану гірничо-хімічну компанію – та виробника газобетонних товарів «Аерок», якого держава забрала у підсанкційного російського бізнесмена Андрія Молчанова. Цьогорічний план – виставити на продаж десяток компаній у межах великої приватизації. В.о. голови Фонду держмайна Іванна Смачило розповіла Forbes Ukraine, що, коли і як продаватиме держава (а що – ні)

«Магазини, готелі, виробництво цегли і пральних порошків – це не те, на що держава має витрачати ресурс», – переконана Іванна Смачило, яка виконує обов’язки голови Фонду держмайна з вересня 2024-го.

За минулий рік Фонд держмайна мав забезпечити надходження в держбюджет 4 млрд грн за рахунок приватизації. Фактично вийшло понад 13 млрд грн, каже Смачило. Найяскравіші кейси – продаж Об’єднаної гірничо-хімічної компанії, що видобуває титанову руду, а також виробника газобетонної продукції «Аерок».

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