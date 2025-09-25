Фонд госимущества провел аукцион по приватизации завода «Квант», расположенного в Голосеевском районе столицы, свидетельствуют данные « Prozorro.Продажи ». Победитель торгов – ООО «Дженерал Агро Трейд» – предложил за него 401,5 млн грн.

Подробности

Фонд госимущества выставил на приватизацию государственный пакет в размере 73,27%. Стоимость актива на торгах стартовала почти с 173 млн грн. За него соревновались пятеро участников, и в результате конкуренции финальная цена выросла более чем в 2,3 раза.

К концу июня предприятие имеет просроченную задолженность в размере почти 1,6 млн грн. По условиям приватизации, задолженность перед бюджетом победитель торгов должен погасить в течение шести месяцев. Также в течение этого времени новый собственник обязан не увольнять работников.

Победителем стало ООО «Дженерал Агро Трейд». По данным в системе YouControl, компания зарегистрирована в 2018 году, директором и владелицей указана Ольга Иванова. До апреля этого года фирма принадлежала Юрию Кириленко – директору ряда компаний группы «Автек». Компания зарегистрирована на общей системе налогообложения, но свидетельство НДС было аннулировано по состоянию на 15 сентября 2025 года. «Агро Трейд» накануне аукциона сменила адрес с Харькова на Киев. Компания не предоставляла финансовую отчетность в налоговые или статистические органы как минимум с 2020 года.

В случае, если компания не произведет оплату, право на приобретение актива перейдет в ООО «Юмилекс» – структуру, связанную с бывшими владельцами ТРЦ «Караван» Сергеем Хрипковым и Андреем Гордиенко, – по цене 350 млн грн.

Контекст

АО «Завод «Квант» – предприятие, расположенное в Голосеевском районе Киева по адресу ул. Михаила Максимовича, 2, вблизи станции метро «Васильковская». Основанное в 1918 году, оно исторически являлось частью оборонно-промышленного комплекса Украины. Основной профиль – производство электротехнической и радиоэлектронной продукции, хотя в последние годы предприятие фактически не вело хозяйственной деятельности.

В 1998 году предприятие признано банкротом, но в 2011-м его передали в «Укроборонпром», а дело о банкротстве закрыли в 2016-м. В 2018 году завод подвергся попыткам рейдерского захвата. В 2021-м Кабинет министров Украины передал завод Фонду государственного имущества для приватизации из-за отсутствия активной деятельности.

Его главный актив – это 30 строений общей площадью 58 500 кв. м. Земельные участки в собственности общества отсутствуют. На предприятии работают два человека.