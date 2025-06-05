У Київському метрополітені через технічний збій тимчасово не працює безконтактна оплата банківськими картками на турнікетах. Збій стався через проблеми в системі «Ощадбанку», повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА). Доповнено 18:33. У коментарі для Forbes Ukraine, керівник пресслужби «Ощадбанку» Леонід Зябрев заперечив, що збій пов’язаний з сервісами банку.

Деталі

Фахівці вже працюють над відновленням роботи системи, однак точні терміни усунення неполадок не повідомляються.

Наразі проїзд у метро можна оплатити трьома способами:

транспортною картою;

QR-кодом через додаток «Київ Цифровий»;

паперовим QR-квитком.

Про відновлення можливості безконтактної оплати банківською карткою КМДА повідомить додатково.

Контекст

У 2024 році Київський метрополітен перевіз понад 241 млн пасажирів, з яких 60 млн скористалися пільговим проїздом. Це на 9 млн більше, ніж у 2023 році, коли було зафіксовано понад 232 млн перевезень.

Щоденний пасажиропотік у метро становить близько 1,5 млн осіб. Найбільш завантаженою залишається Святошинсько-Броварська (червона) лінія, за нею – Оболонсько-Теремківська (синя), а найменш завантаженою є Сирецько-Печерська (зелена) лінія.