У Київському метрополітені через технічний збій тимчасово не працює безконтактна оплата банківськими картками на турнікетах. Збій стався через проблеми в системі «Ощадбанку», повідомила Київська міська державна адміністрація (КМДА). Доповнено 18:33. У коментарі для Forbes Ukraine, керівник пресслужби «Ощадбанку» Леонід Зябрев заперечив, що збій пов’язаний з сервісами банку.
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Деталі
- Фахівці вже працюють над відновленням роботи системи, однак точні терміни усунення неполадок не повідомляються.
Наразі проїзд у метро можна оплатити трьома способами:
- транспортною картою;
- QR-кодом через додаток «Київ Цифровий»;
- паперовим QR-квитком.
Про відновлення можливості безконтактної оплати банківською карткою КМДА повідомить додатково.
Контекст
У 2024 році Київський метрополітен перевіз понад 241 млн пасажирів, з яких 60 млн скористалися пільговим проїздом. Це на 9 млн більше, ніж у 2023 році, коли було зафіксовано понад 232 млн перевезень.
Щоденний пасажиропотік у метро становить близько 1,5 млн осіб. Найбільш завантаженою залишається Святошинсько-Броварська (червона) лінія, за нею – Оболонсько-Теремківська (синя), а найменш завантаженою є Сирецько-Печерська (зелена) лінія.
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