Компанія Onur отримала від Києва третину бюджету, передбаченого на ремонт Моста Метро

Компанія «Онур конструкціон інтернешнл» – «дочка» турецької Onur – 26 грудня отримала передоплату в розмірі 665,5 млн грн від КП «Київавтодор» на проведення протиаварійних робіт на мосту Метро в столиці. Про це свідчать дані порталу використання публічних коштів Spending.

Ключові факти

У червні 2024 року «Онур конструкціон інтернешнл» єдиною зголосилася на тендер КП «Київавтодор» з проведення протиаварійних робіт на мосту Метро розміром понад 2 млрд грн.

15 липня компанію визнали переможцем з пропозицією 1,995 млрд грн. «Київавтодор» підписав з Onur договір про виконання робіт.

Згідно з укладеним документом, Onur до 31 грудня 2026 року здійснить реставрацію з пристосуванням автопроїздів моста Метро через Дніпро.

Контекст

Мостовий перехід, яким проходить червона гілка метрополітену, зведений у 1965 році. Споруда перебуває у «втомленому» стані більше двох років. Торік департамент транспортної інфраструктури КМДА повідомляв, що стан моста Метро – аварійний, і, за оцінками європейських фахівців, перебудувати його коштує щонайменше €500 млн.

Власники «Онур конструкціон інтернешнл» – громадяни Туреччини Ісхан Четінджевіз (50%), Онур Четінджевіз (49,77%) та українець Олег Фаріон (0,23%). У 2023-му Onur Ukraine отримала понад 2,9 млрд грн виторгу – на 6% менше, ніж рік тому та в чотири рази, ніж у 2021-му.

За час великої війни найбільший тендер — на майже 1 млрд грн — Onur отримала в столиці на ремонт ділянки дороги від Жулянського шляхопроводу до повороту на Вишневе. Також на загальну суму 132 млн грн підрядник ремонтує кілька центральних вулиць Києва: Броварський проспект, проспект Бажана, вулиці Привокзальну та Сверстюка.

До великої війни Onur входила до трійки найбільших підрядників програми Володимира Зеленського «Велике будівництво».