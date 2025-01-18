Росія атакувала Київ балістичними ракетами: є жертви, пошкоджено вхід у метро «Лукʼянівська» і магістральний водогін

Вранці 18 січня Росія завдала ракетного удару по Києву, четверо людей загинули, повідомляє начальник КМВА Тимур Ткаченко. За даними Повітряних сил ЗСУ, дві збиті балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 упали в Шевченківському районі міста. Частково зруйновано виробничу будівлю підприємства, пошкоджено будинки, вхід в метро, автомобілі та магістральний водогін.

Ключові факти

О 5:50 у столиці оголосили повітряну тривогу і пролунали вибухи.

Внасідок атаки у Шевченківському районі в будинках повибивало вікна. Пошкоджені й скляні елементи входу на станцію метро «Лукʼянівська». Її наразі закрили на вхід і вихід. Поїзди прямують без зупинки на станції, повідомив міський голова Віталій Кличко.

Пошкоджено розташовані поруч McDonaldʼs, торговельний комплекс і бізнес-центр, свідчать фото, оприлюднені місцевими Telegram-каналами.

За даними «Київводоканалу» Внаслідок ранкової ракетної атаки на столицю пошкоджено водопровідну магістраль Д-700, аварійні бригади працюють на місці. Витік локалізовано. Тиск в мережі в районі поступово відновлюється.

Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Фото: ДСНС Попередній слайд Наступний слайд

Загалом у ніч на 18 січня Росія атакувала Україну 39-ма ударними БпЛА типу «Shahed» і безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків, а також чотирма балістичними ракетами «Іскандер-М»/KN-23.

Станом на 8:00 були були збиті дві балістичні ракети «Іскандер-М»/KN-23 на Київщині та 24 «Shahed» та безпілотники інших типів у Полтавській, Сумській, Харківській, Черкаській, Чернігівській, Київській, Хмельницькій, Житомирській, Кіровоградській, Дніпропетровській, Херсонській та Донецькій областях. 14 ворожих безпілотників-імітаторів – локаційно втрачені.

Контекст

17 січня Росія атакувала Кривий Ріг, є влучання у житлові будівлі та цивільні обʼєкти. За словами голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула, 20 січня у місті буде оголошено днем жалоби. Ввечері у місті завершилися аварійно-рятувальні роботи після російської атаки. Четверо людей загинули, дев’ятеро – постраждали. З них п’ять госпіталізовані, решті лікарі надали допомогу на місці. Пошкоджені чотири багатоповерхівки, 17 приватних будинків, з десяток авто.