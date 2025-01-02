У Лас-Вегасі біля готелю Трампа вибухнув Cybertruck. В авто знайшли піротехніку і каністри з паливом

Внаслідок вибуху пікапа Tesla Cybertruck біля готелю Trump International у Лас-Вегасі, одна людина загинула і семеро дістали поранення, пише повідомляє CNN. Влада заявила, що феєрверки та каністри з паливом для кемпінгу, які були підключені до системи детонації, стали причиною вибуху.
Деталі
- Електромобіль, орендований у Колорадо, приїхав до Лас-Вегаса вранці 1 січня. О 8:40 машина зупинилася перед входом у готель Trump International, з неї почав іти дим, після чого вона вибухнула. Водій пікапа загинув на місці, повідомила поліція.
- Слідство вивчає версію про теракт. Усередині згорілого Cybertruck було виявлено каністри з паливом і феєрверки, підʼєднані до детонаторів.
- Вибух Cybertruck у Лас-Вегасі стався через феєрверки або бомбу, закладені всередині салону, і не був повʼязаний зі станом самого автомобіля, вважає власник Tesla Ілон Маск.
- Серед версій – можливий звʼязок вибуху Cybertruck у Лас-Вегасі з терактом у Новому Орлеані. Обидві ці машини були орендовані за допомогою сервісу каршерінгу Turo.
Контекст
Інцидент у Лас-Вегасі стався в той час, коли ФБР і поліція розслідує наїзд пікапа на натовп у Новому Орлеані, що стався в середу вранці. Наразі відомо про щонайменше 15 загиблих і понад 30 поранених.
ФБР заявило, що влада виявила прапор ІДІЛ, і що посадовці працюють над визначенням людей і потенційних звʼязків підозрюваного Шамсуд-Діна Джаббара з терористичними групами.
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