У січні кількість і тривалість тривог під час роботи ТЦ зросли до 13%

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ у січні 2025 року зросла порівняно з груднем 2024 року на 2,2%, до рівня 12,7%, повідомляє Українська рада торговельних центрів (УРТЦ) 3 лютого. Водночас цей показник є нижчим порівняно із січнем 2024-го (13,6%).

Ключові факти

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 99,7 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у січні 2025 року – 3,5 робочих дні.

П’ятірка регіонів із найбільшою часткою повітряних тривог під час роботи ТЦ за останній місяць загалом не змінилася і виглядає так: Сумська (66,2%), Донецька (46,6%), Харківська (36,2%), Чернігівська (24,1%), Полтавська (23,6%) області.

Інфографіка: УРТЦ

Контекст

У січні компанії – члени Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) заявили, що чинна система оповіщення про тривоги часто призводить до необґрунтованих зупинок роботи підприємств. За інформацією компаній – членів асоціації, простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу, що призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок. Бізнес закликав уряд запровадити локалізовану систему оповіщення. Очікується, що вона дозволить обмежити сповіщення лише районами з реальним ризиком і сприятиме безперервності бізнес-процесів.

У січні 2025 року індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 41.0, залишившись на рівні аналогічного місяця 2024 року. Традиційно у січні бізнес знижує оцінки ділової активності через сезонні фактори. На оцінки підприємств усіх секторів негативно вплинули складна безпекова ситуація, нестача інвестицій у виробничий капітал, дефіцит енергоресурсів і робочої сили, зростання виробничих витрат, інфляція та девальвація. Позитивний вплив мали стійкий споживчий попит і значні обсяги міжнародної фінансової допомоги.