Простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу. Бізнес закликав змінити систему оповіщення повітряних тривог

Компанії – члени Європейської Бізнес Асоціації (ЕВА) вважають, що чинна система оповіщення про тривоги часто призводить до необґрунтованих зупинок роботи підприємств, йдеться в повідомленні ЕВА 27 січня. Бізнес закликав уряд запровадити локалізовану систему оповіщення.

Ключові факти

ЕВА наголошує, що зупинки виробництва та роботи компаній через повітряні тривоги є серйозним викликом для бізнесу в Україні.

Чинна система оповіщення про повітряні тривоги охоплює українські області повністю, що змушує підприємства та заклади припиняти діяльність у разі кожної тривоги в регіоні.

За інформацією компаній – членів асоціації, простої на підприємствах можуть сягати до 50% робочого часу, що призводить до зривів виробничих планів і підвищення операційних витрат, підриває експортні спроможності та стабільність обсягів поставок.

«Запровадження локалізованої системи оповіщення, базуючись на ризик-орієнтованому підході, дозволить обмежити сповіщення лише районами з реальним ризиком та сприятиме безперервності бізнес-процесів», – стверджує асоціація.

Очікується, що це покращить стабільну роботу підприємств, дотримання виробничих планів і зміцнить фінансову стабільність компаній.

ЕВА надіслала офіційний лист-звернення до першого віцепрем’єра – міністерки економіки Юлії Свириденко та міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка. Асоціація пропонує розглянути можливість запровадження таргетованої системи оповіщення та напрацювати рішення, яке врахує інтереси бізнесу.

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Контекст

У грудні 2024-го індекс очікувань ділової активності (ІОДА) становив 45,9 проти 47,2 у листопаді, повідомив НБУ. На оцінки підприємств усіх секторів негативно вплинули погіршення безпекової ситуації, збільшення обстрілів енергетичних об’єктів та їх тривале відновлення, подальше зростання витрат бізнесу на оплату праці, енергозабезпечення та логістику, пришвидшення інфляції, зниження інвестиційного попиту, дефіцит кваліфікованих кадрів, а також сезонність.

За даними опитування ІЕД, у грудні українські підприємства дещо покращили виробничі показники, зберігаючи позитивні очікування. Однак нестача кадрів і небезпечні умови роботи залишаються основними проблемами. 53% підприємств працюють на повну або близьку до повної потужність, зазначали аналітики.