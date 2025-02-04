В январе количество и продолжительность тревог во время работы ТЦ возросли до 13%

Доля продолжительности воздушных тревог за время работы ТЦ в январе 2025 года выросла по сравнению с декабрем 2024 года на 2,2%, до уровня 12,7%, сообщает Украинский совет торговых центров (УСТЦ) 3 февраля. В то же время этот показатель ниже по сравнению с январем 2024-го (13,6%).

Ключевые факты

В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 99,7 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в январе 2025 года – 3,5 рабочих дня.

Пятерка регионов с наибольшей долей воздушных тревог во время работы ТЦ за последний месяц не изменилась и выглядит таким образом: Сумская (66,2%), Донецкая (46,6%), Харьковская (36,2%), Черниговская (24,1%), Полтавская (23,6%) области.

Инфографика: УСТЦ

Контекст

В январе компании – члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) заявили, что действующая система оповещения о тревогах часто приводит к необоснованным остановкам работы предприятий. По информации компаний – членов ассоциации, простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени, что приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные способности и стабильность объемов поставок. Бизнес призвал правительство ввести локализованную систему оповещения. Ожидается, что она позволит ограничить уведомления только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов.

В январе 2025 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 41.0, оставшись на уровне аналогичного месяца 2024 года. Традиционно в январе бизнес снижает оценки деловой активности из-за сезонных факторов. На оценки предприятий всех секторов негативно повлияли сложная ситуация с безопасностью, нехватка инвестиций в производственный капитал, дефицит энергоресурсов и рабочей силы, рост производственных затрат, инфляция и девальвация. Положительное влияние оказали устойчивый потребительский спрос и значительные объемы международной помощи.