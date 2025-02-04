Forbes Digital підписка
Подписка
Журнал Forbes Ukraine
Журнал Forbes Ukraine Купить
Журнал Forbes
Журнал Forbes Ukraine Купить

Что ищем?

Категория
Новости
Дата

В январе количество и продолжительность тревог во время работы ТЦ возросли до 13%

Анита Прасад
Анита Прасад
Forbes

1 хв читання

Доля продолжительности воздушных тревог за время работы ТЦ в январе 2025 года выросла по сравнению с декабрем 2024 года на 2,2%, до уровня 12,7%, сообщает Украинский совет торговых центров (УСТЦ) 3 февраля. В то же время этот показатель ниже по сравнению с январем 2024-го (13,6%).

Ключевые факты

  • В среднем по Украине время вынужденного простоя ТЦ из-за воздушных тревог достигло 99,7 рабочих дней с начала полномасштабного вторжения, а в январе 2025 года – 3,5 рабочих дня.
  • Пятерка регионов с наибольшей долей воздушных тревог во время работы ТЦ за последний месяц не изменилась и выглядит таким образом: Сумская (66,2%), Донецкая (46,6%), Харьковская (36,2%), Черниговская (24,1%), Полтавская (23,6%) области.
В январе количество и продолжительность тревог во время работы ТЦ возросли до 13% /Фото 1

Инфографика: УСТЦ

Контекст

В январе компании – члены Европейской Бизнес Ассоциации (ЕВА) заявили, что действующая система оповещения о тревогах часто приводит к необоснованным остановкам работы предприятий. По информации компаний – членов ассоциации, простои на предприятиях могут достигать 50% рабочего времени, что приводит к срывам производственных планов и повышению операционных расходов, подрывает экспортные способности и стабильность объемов поставок. Бизнес призвал правительство ввести локализованную систему оповещения. Ожидается, что она позволит ограничить уведомления только районами с реальным риском и будет способствовать непрерывности бизнес-процессов.

В январе 2025 года индекс ожиданий деловой активности (ИОДА) составил 41.0, оставшись на уровне аналогичного месяца 2024 года. Традиционно в январе бизнес снижает оценки деловой активности из-за сезонных факторов. На оценки предприятий всех секторов негативно повлияли сложная ситуация с безопасностью, нехватка инвестиций в производственный капитал, дефицит энергоресурсов и рабочей силы, рост производственных затрат, инфляция и девальвация. Положительное влияние оказали устойчивый потребительский спрос и значительные объемы международной помощи.

Материалы по теме

Вы нашли ошибку или неточность?

Оставьте отзыв для редакции. Мы учтем ваши замечания как можно скорее.

Предыдущий слайд
Следующий слайд
Головний журнал 2024 року вже у продажу
Головний журнал 2024 року вже у продажу

Заказывайте с бесплатной доставкой по Украине