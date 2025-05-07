У собівартості вина 20-30% – вартість винограду. Стаховський пояснив, як формується ціна на його вино

Ціноутворення закарпатського вина Stakhovsky wines залежить від якості врожаю винограду: у собівартості вина 20-30% – вартість винограду. Про це в інтерв’ю Forbes Ukraine розповів Сергій Стаховський

Деталі

Чим краща вартість врожаю – тим дорожче пляшка Stakhovsky wines коштує на полицях.

«Ми не продаватимемо вино поганого року за ціною найкращого», – каже засновник Stakhovsky wines Сергій Стаховський.

У собівартості вина 20-30% – вартість винограду. Решта, крім операційних витрат, це пляшка та корок, які компанія імпортує.

В середньому Stakhovsky wines виробляють близько 60 000 пляшок вина на рік, які продають протягом кількох років.

Контекст

Stakhovsky wines – крафтове закарпатське вино. Сергій Стаховський орендував 22 га державних виноградників у 2015-му, вклавши понад 10 млн грн в оренду та їх відновлення.

Першу партію вина Стаховський відвантажив у Goodwine у січні 2020-го. П’ять років компанія працювала над створенням продукту відповідної якості. Перший рік продажів був панедмічним, тому протягом 2020-го продали 14 000 пляшок. У 2021-му – 29 000 пляшок, у 2023-му – 42 000, у 2024-му – до 30 000.

Виторг Stakhovsky wines у 2023-му зріс в понад п’ять разів, до 13,3 млн грн, у 2024-му – знизився до 8,9 млн грн. Причина зростання у 2023-му, за словами Стаховського, в позитивних очікуваннях від контрнаступу.