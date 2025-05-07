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«Ціль – скоротити експорт». Сергій Стаховський руйнує закоренілі підходи до бізнесу. На чому він будує Stakhovsky wines? Інтерв’ю

Влада Ясько /з особистого архіву
Влада Ясько
Forbes
Ігор Орел /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Ігор Орел
Forbes

9 хв читання

Сергій Стаховський, Stakhovsky wines /Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Сергій Стаховський, засновник Stakhovsky wines, один із найтитулованіших українських тенісистів і військовий з лютого 2022-го Фото Антон Забєльський для Forbes Ukraine

Чому вино Stakhovsky wines не продається в супермаркетах, а врожай 2020-го неможливо купити в принципі? Скільки коштує побудувати власну виноробню? Та чого спецоперації в напівокупованому Бахмуті можуть навчити підприємця? Інтерв’ю із Сергієм Стаховським, одним із найтитулованіших українських тенісистів, засновником Stakhovsky wines і військовим з лютого 2022-го

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