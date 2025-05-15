Переговори у Туреччині. Зеленський зустрінеться із Ердоганом, Трамп допускає візит 16 травня. LIVE

У Стамбулі 15 травня мають відбутися відбутися перші прямі переговори України та Росії з весни 2022-го. РосЗМІ повідомляли, що зустріч мала розпочатися о 10:00 в резиденції президента Туреччини у палаці Долмабахче на березі Босфору, де проходили і попередні перемовини. ЦПД назвало «брехнею» інформацію про початок перемовин в Туреччині о 10:00. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що міг би прилетіти до Туреччини 16 травня.
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Ключові факти
- Переговори у Стамбулі перенесли на другу половину дня з ініціативи Туреччини, повідомило російське МЗС.
- Президент США Дональд Трамп припустив, що міг би прибути на переговори між Україною та РФ у Туреччині 16 травня, пише ClashReport. «Якщо це буде доречно, я б поїхав до Туреччини в пʼятницю на переговори між Україною та Росією», – сказав він.
- Трамп, відповідаючи на запитання про неявку Путіна на сегоднішні переговори в Туреччині, заявив: «Навіщо йому їхати, якщо я не їду? Я не думав, що Путін зможе поїхати, якщо мене там не буде», – цитує Sky News.
- Президент Володимир Зеленський планує зустрітися зі своїм турецьким колегою Реджепом Таїпом Ердоганом в Анкарі 15 травня і лише після цього вирішити, які кроки зробити у мирних переговорах із Росією, пише AFP із посиланням на джерело.«Президент розпочне свій візит з Ердоганом до Анкари, і лише потім президент ухвалить рішення про наступні кроки», – заявив чиновник.
- За графіком турецького президента, зустріч Зеленського та Ердогана розпочнеться о 13:00.
- Українська делегація зустрінеться з російською лише для обговорення безумовного 30-денного припинення вогню, запропоноване адміністрацією Трампа, пише The Wall Street Journal.
- Керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони Андрій Коваленко назвав «брехнею» інформацію росЗМІ про початок перемовин в Туреччині о 10:00. «Це не відповідає дійсності. Такий час не був запланований», – написав він.
- Вранці 15 травня делегація РФ на переговорах з Україною вже прибула в Стамбул, пишуть росЗМІ. За їхніми даними, зустріч має розпочатися у 10:00 у палаці Долмабахче на березі Босфору, де проходили і попередні перемовини у 2022-му.
- Очільник МЗС Андрій Сибіга провів зустріч з міністрами закордонних справ Німеччини, Польщі та Франції. «Ми скоординували наші наступні кроки, продовжили співпрацю зі США та зусилля, спрямовані на забезпечення довгострокового миру і безпеки в Україні та в усій Європі», – сказав він.
- Пізно ввечері 14 травня стало відомо, що російську делегацію на переговорах з Україною, які мають відбутися 15 травня у Стамбулі, очолить помічник президента РФ Володимир Мединський. Мединський уже представляв Москву на перемовинах у Білорусі та Туреччині у 2022 році. Чи візьме участь у зустрічі сам Путін – невідомо.
- Міністр закордонних справ Андрій Сибіга в Анталії провів зустріч з державним секретарем США Марком Рубіо та сенатором Ліндсі Гремом, щоб донести бачення президента України Володимира Зеленського щодо мирних зусиль та скоординувати позиції протягом цього тижня. «Ми детально обговорили логіку подальших кроків та поділилися нашими підходами», – повідомляє МЗС.
- 14 травня Зеленський очікував на підтвердження складу делегації РФ для переговорів в Туреччині та наголосив, що готовий до будь-яких форматів переговорів.
- Згідно з розпорядженням президента Зеленського, від України переговори уповноважені вести очільник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга і міністр оборони Рустем Умеров. Таким чином рівень російської делегації виявився менш представницьким порівняно з українською.
- До складу делегації США у Туреччині увійшли державний секретар Марко Рубіо та спецпосланці Стів Віткофф та Кіт Келлогг.
- Спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф заявив, що основними темами на переговорах Москви та Києва стане питання про території, доступ України до Дніпра та Чорного моря та використання Запорізької АЕС.
- 12 травня Трамп допустив, що вирушить до Туреччини, щоб приєднатися до потенційної зустрічі Зеленського та Путіна. «Я думав про те, щоб прилетіти», – сказав Трамп у понеділок у Білому домі. «Я не знаю, де буду в четвер – у мене так багато зустрічей, – але я думав про те, щоб справді прилетіти туди».
- Президент Володимир Зеленський повідомив, що 15 травня буде в Туреччині й «очікує на Путіна в Туреччині особисто», він додав, що сподіваєтьсь, що Путін «цього разу не шукатиме причин» для відмови. «Ми готові говорити, щоб закінчити війну. Четвер, Туреччина», – сказав президент України.
- Дональд Трамп закликав Україну погодитися на переговори в Туреччині, але висловив сумніви щодо можливості угоди з Путіним, який, за його словами, «зайнятий святкуванням перемоги у Другій світовій війні».
- У ніч на 11 травня президент РФ Володимир Путін запропонував Україні відновити прямі переговори «без попередніх умов» 15 травня у Стамбулі, не згадуючи пропозицію «коаліції рішучих» щодо припинення вогню з 12 травня.
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