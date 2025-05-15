Переговори у Туреччині. Зеленський зустрінеться із Ердоганом, Трамп допускає візит 16 травня. LIVE

У Стамбулі 15 травня мають відбутися відбутися перші прямі переговори України та Росії з весни 2022-го. РосЗМІ повідомляли, що зустріч мала розпочатися о 10:00 в резиденції президента Туреччини у палаці Долмабахче на березі Босфору, де проходили і попередні перемовини. ЦПД назвало «брехнею» інформацію про початок перемовин в Туреччині о 10:00. Водночас президент США Дональд Трамп заявив, що міг би прилетіти до Туреччини 16 травня.