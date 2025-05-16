Українська делегація обговорювала із російською питання припинення вогню та обміну полоненими, зокрема обмін за формулою «1000 на 1000», сказав за підсумками зустрічі голова української делегації, міністр оборони Рустем Умєров. Також на порядку денному була можлива зустріч президентів України та РФ. За словами очільника російської делегації, помічника президента РФ Володимира Мединського, сторони домовилися, що кожна представить «своє бачення щодо можливого майбутнього припинення вогню», після цього перемовини мають продовжитися.

Ключові факти

За словами Умєрова, згідно із директивою президента були озвучені питання припинення вогню й обміну полоненими. «Ми в цих межах тільки спілкувалися», – сказав він.

Найближчим часом може відбутися обмін 1000 на 1000 осіб, повідомив Умєров. За його словами, дата обміну вже відома, але він відмовився її озвучити.

Сторони також обговорили терміни щодо припинення вогню. «Зараз наші колеги обмінюються документами і вже згодом повідомимо», – зазначив міністр оборони.

Майбутня можлива зустріч президентів Володимира Зеленського і Володимира Путіна теж була на порядку денному, сторони працюють над цим питанням. «Потенційно готуємо зустріч на рівні лідерів країн», – розповів голова української делегації.

Відповідаючи на запитання, що буде далі в переговорах, Умєров заявив, що «зараз треба обміняти людей і скоро поінформуємо про наступний крок».

Водночас російська делегація заявила, що «задоволена» результатом переговорів, заявив її голова, помічник президента РФ Володимир Мединський.

Він підтвердив домовленість про обмін полоненими «1000 на 1000» у наближчі дні. За його словами, РФ готова продовжувати контакти, водночас Україна запросила прямі переговори між Зеленським та Путіним, і «РФ прийняла цей запит до уваги».

Мединський сказав, що сторони домовилися, що кожна представить «своє бачення щодо можливого майбутнього припинення вогню та пропише це в деталях». Після цього перемовини мають продовжитися.

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Контекст

У палаці Долмабахче в Стамбулі 16 травня відбулася зустріч української та російської делегацій. Це перші з 2022 року переговори між Україною та РФ. Зустріч у Стамбулі тривала трохи більше години і не привела до значного прогресу, пише Axios із посиланням на українське дипломатичне джерело. Вимоги Росії в Стамбулі «нереалістичні і виходять далеко за межі всього, що обговорювалося раніше», повідомило Sky News джерело в українських дипломатичних колах. Зокрема, російська сторона начебто вимагала, щоб Україна вивела свої війська з кількох районів в обмін на припинення вогню. Детальніше про перебіг переговорів читайте тут.