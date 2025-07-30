У ніч на 30 липня поблизу російського півострова Камчатка стався землетрус магнітудою 8,8, який став найпотужнішим з 2011 року та шостим за силою за всю історію спостережень. Про це пишуть CNN і ABC . Для порівняння, у 2011 році землетрус магнітудою 9,0 на північному сході Японії спричинив катастрофічне цунамі та аварію на АЕС Фукусіма.

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Землетрус спричинив цунамі, хвилі якого сягнули узбережжя Японії, Росії, Гаваїв та інших країн Тихоокеанського регіону. Попередження про цунамі оголошено в кількох країнах, зокрема в США (Гаваї, Каліфорнія, Аляска), Канаді, Чилі, Перу, Еквадорі, Мексиці, Панамі, а також на тихоокеанських територіях, таких як Гуам і Американське Самоа. В Еквадорі, зокрема на Галапагоських островах, очікуються хвилі до 1,4 м, а в окремих районах Росії, Гаваїв та Еквадору – до 3 м.

На Гаваях зафіксовано хвилі висотою 1,5 м у районі Кахулуї на острові Мауї, за даними NOAA. Губернатор Гаваїв Джош Грін закликав жителів прибережних зон негайно евакуюватися, зазначивши, що хвилі можуть огорнути острови, спричинивши повені. Мер Гонолулу Рік Блангіарді також закликав зберігати спокій і шукати безпечні місця на височинах. Готелі на західному узбережжі Великого острова Гаваї розпочали евакуацію гостей.

У Японії перші хвилі до 60 см сягнули острова Хоккайдо, а в районі Сєверо-Курільська на Сахаліні оголошено надзвичайний стан через хвилі висотою 3-4 м, які зруйнували човни та змили контейнери. В Росії евакуйовано близько 300 осіб із порту Сєверо-Курільська.

Після основного поштовху зафіксовано два потужні афтершоки магнітудою 6,3 та 6,9, а також десятки слабших поштовхів. За даними Камчатської філії «Єдиної геофізичної служби», це найсильніший землетрус у регіоні з 1952 року. Афтершоки магнітудою до 7,5 можуть тривати до місяця.

Найбільше постраждали Камчатка та Сахалін, де хвилі заввишки 3-4 м спричинили підтоплення прибережних зон і пошкодження будівель. У Петропавловську-Камчатському в аеропорту через падіння стельової плити постраждала жінка, а шість рейсів було затримано. За словами міністра охорони здоров’я Камчатського краю Олега Мельникова, постраждалі отримали легкі травми, а лікарні зазнали незначних пошкоджень.

Контекст

У березні 2011 року північно-східне узбережжя Японії сколихнув потужний землетрус магнітудою 9,0, один із найсильніших за всю історію країни. Підземні поштовхи викликали руйнівне цунамі з хвилями заввишки понад 10 метрів, які затопили прибережні міста, знищили інфраструктуру й забрали життя понад 18 тисяч людей.

Окрім людських втрат і масштабних руйнувань, стихія спричинила ще одну катастрофу – аварію на атомній електростанції «Фукусіма-1». Потужне цунамі пошкодило системи охолодження трьох ядерних реакторів, що призвело до їх перегріву та вибухів водню. У довкілля потрапили значні об’єми радіоактивних речовин, що змусило владу евакуювати понад 150 000 мешканців.

Оцінки економічних збитків сягають $360 млрд, що робить цю катастрофу найбільш дорогою у історії Японії – лише цунамі спричинило знищення понад 129 000 будівель і 23 млн тон уламків, із яких значна частина була змита в океан.