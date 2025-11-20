Ukraine Investment Fund, створений у грудні 2024 року під управлінням норвезького державного інвестиційного фонду Norfund, спрямує близько 100 млн норвезьких крон (приблизно €8,5 млн) на розширення індустріального парку М10 Lviv Industrial Park у Львові. Про це повідомила пресслужба компанії Dragon Capital, що є девелопером та оператором об’єкта.
Купуйте річну передплату на шість журналів Forbes Ukraine за ціною чотирьох номерів. Якщо ви цінуєте якість, глибину та силу реального досвіду, ця передплата саме для вас.
Деталі
- «Підтримка функціонування української економіки – ключовий елемент її стійкості. Перша інвестиція Фонду для України є чудовим прикладом того, як ми сприятимемо цьому, фінансуючи сталі бізнеси та інфраструктурні проєкти», – заявив міністр міжнародного розвитку Норвегії Осмунд Окруст.
- Генеральний директор Norfund Теллеф Торлейфссон зазначив, що інвестиція в М10 дасть змогу створити кілька тисяч нових робочих місць.
Контекст
Фонд для України (Ukraine Investment Fund) орієнтований на підтримку сталого бізнесу та створення робочих місць, зокрема в проєктах підвищеного ризику, з обов’язковим залученням приватного капіталу.
Індустріальний парк М10 будується в промисловій зоні Рясне-2 у Львові, за 60 км від кордону з Польщею. Загальна площа ділянки – 23,5 га, що дозволить звести шість черг сучасних виробничих, складських та офісних приміщень, побудованих за міжнародними стандартами сталого розвитку.
Перша будівля парку вже отримала міжнародний сертифікат екологічної ефективності EDGE. ЄБРР є акціонером проєкту з часткою 35%, а загальний обсяг його інвестицій може сягнути $24,5 млн. У вересні 2023 року Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) надало парку страхування від воєнних ризиків терміном на 10 років.
Першу чергу – складський комплекс класу А площею 14,4 тис. кв. м – завершено та введено в експлуатацію у лютому 2024 року. Об’єкт повністю орендувала національна мережа «Аврора».
Dragon Capital – одна з найбільших інвестиційних компаній України, яка з 2000 року працює в сфері прямих інвестицій, інвестиційно-банківських послуг та управління активами. Під управлінням її підрозділу Dragon Capital Property Management перебуває 25 об’єктів комерційної нерухомості загальною площею 560 000 кв. м – це один із найбільших портфелів на ринку країни.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.