Ukraine Investment Fund, створений у грудні 2024 року під управлінням норвезького державного інвестиційного фонду Norfund, спрямує близько 100 млн норвезьких крон (приблизно €8,5 млн) на розширення індустріального парку М10 Lviv Industrial Park у Львові. Про це повідомила пресслужба компанії Dragon Capital, що є девелопером та оператором об’єкта.

Деталі

«Підтримка функціонування української економіки – ключовий елемент її стійкості. Перша інвестиція Фонду для України є чудовим прикладом того, як ми сприятимемо цьому, фінансуючи сталі бізнеси та інфраструктурні проєкти», – заявив міністр міжнародного розвитку Норвегії Осмунд Окруст.

Генеральний директор Norfund Теллеф Торлейфссон зазначив, що інвестиція в М10 дасть змогу створити кілька тисяч нових робочих місць.

Контекст

Фонд для України (Ukraine Investment Fund) орієнтований на підтримку сталого бізнесу та створення робочих місць, зокрема в проєктах підвищеного ризику, з обов’язковим залученням приватного капіталу.

Індустріальний парк М10 будується в промисловій зоні Рясне-2 у Львові, за 60 км від кордону з Польщею. Загальна площа ділянки – 23,5 га, що дозволить звести шість черг сучасних виробничих, складських та офісних приміщень, побудованих за міжнародними стандартами сталого розвитку.

Перша будівля парку вже отримала міжнародний сертифікат екологічної ефективності EDGE. ЄБРР є акціонером проєкту з часткою 35%, а загальний обсяг його інвестицій може сягнути $24,5 млн. У вересні 2023 року Міжнародне агентство з гарантування інвестицій Світового банку (MIGA) надало парку страхування від воєнних ризиків терміном на 10 років.

Першу чергу – складський комплекс класу А площею 14,4 тис. кв. м – завершено та введено в експлуатацію у лютому 2024 року. Об’єкт повністю орендувала національна мережа «Аврора».

Dragon Capital – одна з найбільших інвестиційних компаній України, яка з 2000 року працює в сфері прямих інвестицій, інвестиційно-банківських послуг та управління активами. Під управлінням її підрозділу Dragon Capital Property Management перебуває 25 об’єктів комерційної нерухомості загальною площею 560 000 кв. м – це один із найбільших портфелів на ринку країни.