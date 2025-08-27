Угорщина розраховує на відновлення транзиту російської нафти трубопроводом «Дружба» в «тестовому режимі» 28 серпня, повідомив міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто на своїй сторінці у Facebook . Транзит зупинився минулого тижня після атаки ЗСУ, через яку було пошкоджено інфраструктуру на перекачувальній станції «Унеча» в Брянській області Росії.

Деталі

Масштаби пошкоджень цього разу виявилися настільки значними, що ремонт тривав кілька днів, зазначив Сіярто.

«Однак за підсумками переговорів із заступником міністра енергетики Росії Павлом Сорокіним вдалося знайти технічне рішення, яке дозволить відновити прокачування в напрямку Угорщини вже завтра (28 серпня) – у тестовому режимі та меншими обсягами», – написав він.

За словами Сіярто, наразі країна використовує комерційні запаси і ще не залучала стратегічні резерви нафти.

Водночас угорський міністр різко розкритикував тих, хто, на його думку, «виправдовує» атаки України на трубопровід, а також Єврокомісію, яка заявила, що ризиків для енергетичної безпеки немає. Він закликав Київ утриматися від подальших ударів по маршрутах постачання нафти в Угорщину.

Контекст

Українські атаки на об’єкти російської енергетичної інфраструктури почастішали влітку 2025 року і вже вплинули на експорт нафти РФ, знижуючи його обсяги.

В ніч на 22 серпня транзит російської нафти до Угорщини через нафтопровід «Дружба» було зупинено після чергової атаки на об’єкт поблизу російсько-білоруського кордону.

Нафтоперекачувальна станція «Унеча» в Брянській області РФ, ключовий вузол магістральної мережі нафтопроводів «Дружба», що належить АК «Транснафтопродукт», зазнала атаки безпілотників ГУР у ніч на 13 серпня. Ця станція відіграє важливу роль у транспортуванні нафти трубопровідною системою протяжністю близько 9000 км, забезпечуючи, зокрема, потреби військово-промислового комплексу Росії. Після атаки міністр закордонних справ Угорщини Петер Сіярто закликав Україну припинити удари по енергетичних об’єктах, які забезпечують постачання нафти до Угорщини, наголосивши, що країна не причетна до війни.