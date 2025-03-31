Угода з продажу TikTok буде укладена до крайнього терміну 5 квітня – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з китайською материнською компанією TikTok ByteDance про продаж програми, якої користуються 170 млн американців, буде укладена до закінчення останнього терміну в суботу, 5 квітня, пише Reuters .

Ключові факти

«У нас багато потенційних покупців, – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One пізно ввечері 30 березня. – До TikTok виявляється величезний інтерес». Він додав, що «хотів би, щоб TikTok залишився живим».

TikTok поки що не прокоментував ситуацію.

Раніше агентство Reuters повідомило із посиланням на джерела, що приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість внесення невеликої міноритарної інвестиції в діяльність TikTok у США.

Blackstone обговорює приєднання до існуючих некитайських акціонерів ByteDance на чолі з Susquehanna International Group та General Atlantic з метою внесення свіжого капіталу для участі у торгах за американський бізнес TikTok.

Раніше Трамп заявляв, що готовий продовжити терміни для продажу, якщо не буде досягнуто згоди щодо додатку соціальної мережі.

Минулого тижня він визнав роль, яку Китай зіграє у укладанні будь-якої угоди, включаючи її схвалення, заявивши: «Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або щось таке, щоб це сталося».

Віце-президент сша Джей Ді Венс заявив, що очікує на досягнення загальних умов угоди, що регулює право власності на платформу соціальних мереж, до 5 квітня.

За даними агентства, Білий дім взяв безпрецедентно активну участь у ретельно відстежуваних переговорах щодо угоди, фактично граючи роль інвестиційного банку.

Контекст

У січні Трамп встановив крайній термін 5 квітня для того, щоб TikTok знайшла покупця не з Китаю, інакше їй загрожує заборона США з міркувань національної безпеки, яка набуде чинності того ж місяця відповідно до закону 2024 року.

Вашингтон стверджує, що володіння TikTok компанією ByteDance робить її залежною від китайського уряду, і Пекін може використовувати програму для проведення операцій впливу проти Сполучених Штатів та збору даних про американців.

Додаток, яким користується майже половина американців, перебуває під питанням відтоді, як у 2024 році було прийнято закон, який отримав переважну двопартійну підтримку та зобовʼязує ByteDance продати TikTok у США до 19 січня.