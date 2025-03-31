Угода з продажу TikTok буде укладена до крайнього терміну 5 квітня – Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що угода з китайською материнською компанією TikTok ByteDance про продаж програми, якої користуються 170 млн американців, буде укладена до закінчення останнього терміну в суботу, 5 квітня, пише Reuters.
Отримуйте інсайти, що дають перевагу: підпишіться на Forbes Digital та завжди будьте на крок попереду у світі бізнесу.
Від 49 грн на місяць!
Ключові факти
- «У нас багато потенційних покупців, – сказав Трамп журналістам на борту Air Force One пізно ввечері 30 березня. – До TikTok виявляється величезний інтерес». Він додав, що «хотів би, щоб TikTok залишився живим».
- TikTok поки що не прокоментував ситуацію.
- Раніше агентство Reuters повідомило із посиланням на джерела, що приватна інвестиційна компанія Blackstone розглядає можливість внесення невеликої міноритарної інвестиції в діяльність TikTok у США.
- Blackstone обговорює приєднання до існуючих некитайських акціонерів ByteDance на чолі з Susquehanna International Group та General Atlantic з метою внесення свіжого капіталу для участі у торгах за американський бізнес TikTok.
- Раніше Трамп заявляв, що готовий продовжити терміни для продажу, якщо не буде досягнуто згоди щодо додатку соціальної мережі.
- Минулого тижня він визнав роль, яку Китай зіграє у укладанні будь-якої угоди, включаючи її схвалення, заявивши: «Можливо, я дам їм невелике зниження тарифів або щось таке, щоб це сталося».
- Віце-президент сша Джей Ді Венс заявив, що очікує на досягнення загальних умов угоди, що регулює право власності на платформу соціальних мереж, до 5 квітня.
- За даними агентства, Білий дім взяв безпрецедентно активну участь у ретельно відстежуваних переговорах щодо угоди, фактично граючи роль інвестиційного банку.
Контекст
У січні Трамп встановив крайній термін 5 квітня для того, щоб TikTok знайшла покупця не з Китаю, інакше їй загрожує заборона США з міркувань національної безпеки, яка набуде чинності того ж місяця відповідно до закону 2024 року.
Вашингтон стверджує, що володіння TikTok компанією ByteDance робить її залежною від китайського уряду, і Пекін може використовувати програму для проведення операцій впливу проти Сполучених Штатів та збору даних про американців.
Додаток, яким користується майже половина американців, перебуває під питанням відтоді, як у 2024 році було прийнято закон, який отримав переважну двопартійну підтримку та зобовʼязує ByteDance продати TikTok у США до 19 січня.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.