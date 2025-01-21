«Алгоритми TikTok сильніші, ніж уряди деяких країн». Володимир Зеленський виступив на ВЕФ, а ШІ продовжує трансформувати бізнес. Про що говорили на другому дні Давосу 2025? 

На другий день щорічної зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі обговорювали загрози та перспективи штучного інтелекту, геоекономіку енергетики та роль Європи у світових конфліктах та війнах. Про останнє особливо наголосив у своїй промові президент України Володимир Зеленський. Forbes Ukraine зібрав усе, що треба знати про другий день у Давосі .

ШІ для бізнесу

Голова та гендиректорка Accenture Джулі Світ і гендиректор Amazon Web Services Метт Гарман приєдналися до панелі обговорення про революцію штучного інтелекту. Відповідаючи на питання про розвʼязання соціальних проблем через ШІ, Світ відзначила його потенціал у сфері охорони здоров’я, публічних послугах та боротьбі з продовольчою нестабільністю. «Ми спостерігаємо реальні зміни в тому, як уряди можуть служити громадянам. Це велика можливість для державних органів», – підкреслила вона.

На цій дискусії зачепили також питання робочих місць, які можуть скорочуватися через поширення ШІ. Пол Гадсон із Sanofi пояснив, що «штучний інтелект не перевершує людський інтелект у поєднанні з ШІ» і бачить значні позитивні можливості для цієї технології.

Генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта додав, як ШІ інтегрується в усі аспекти діяльності компанії – від сільського господарства до споживчих продуктів. ШІ допомагає покращити продуктивність, оптимізувати ланцюги постачання та краще розуміти потреби споживачів.

Генеральний директор PepsiCo Рамон Лагуарта під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі 2024 в Давосі Фото Getty Images

Лагуарта підкреслив, що для успішної трансформації потрібна тісна інтеграція технологій із культурою компанії, а також значна увага до навчання співробітників.

Генеральний директор Aramco Амін Нассер описав, як ШІ трансформує енергетичний сектор. Завдяки впровадженню технологій компанія скоротила час на обробку даних, збільшила продуктивність та оптимізувала прогнозування технічних збоїв. Нассер також наголосив на важливості створення інфраструктури для підтримки ШІ та навчання фахівців: в Aramco вже працюють 6000 співробітників, що спеціалізуються на штучному інтелекті.

«Одним із ключових викликів є забезпечення технологічної рівності, щоб уникнути розриву між розвиненими країнами та Глобальним Півднем», – наголосив він.

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Біроль під час дискусії на Всесвітньому економічному форумі 2025 в Давосі Фото Getty Images

Міжнародна політика та майбутнє Європи

Виконавчий директор Міжнародного енергетичного агентства (IEA) Фатіх Біроль приєднався до панелі, на якій обговорювалося, на чому лідери мають зосередити свою увагу для ефективного формування геоекономіки енергетики та матеріалів.

Біроль пояснив, чому розуміння енергетичної безпеки сьогодні має відрізнятися від розуміння енергетичної безпеки майбутнього, і наголосив на необхідності диверсифікації. «Магічне слово для енергетичної безпеки – диверсифікація», – наголосив виконавчий директор IEA.

Роль Європи у зміні геополітичного порядку була центральною темою виступу Урсули фон дер Ляєн. Президентка Єврокомісії зосередила увагу на нових викликах, з якими стикається Європа, і важливості адаптації до глобальних змін. Вона наголосила, що світ вступив у нову епоху жорсткої геостратегічної конкуренції, де ключові економіки змагаються за доступ до ресурсів, нових технологій та торговельних маршрутів. Від штучного інтелекту до чистих технологій, від квантових досліджень до космосу – «перегони тривають».

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час виступу на Всесвітньому економічному форумі 2025 в Давосі Фото Getty Images

Урсула фон дер Ляєн підкреслила, що в таких умовах важливо зберігати баланс між безпекою та інноваціями, а також співпрацювати задля уникнення глобальної економічної деградації.

Вона також окреслила амбітний план Євросоюзу для зміцнення конкурентоспроможності, включаючи створення Європейського союзу заощаджень і інвестицій, спрощення регулювання для бізнесу та підтримку чистих енергетичних технологій. Особливу увагу було приділено енергетичній незалежності: фон дер Ляєн наголосила на необхідності диверсифікації постачання енергії, інвестування у відновлювані джерела енергії та завершення формування енергетичного союзу.

Володимир Зеленський під час виступу на Всесвітньому економічному форумі 2025 в Давосі Фото Getty Images

Зеленський: НАТО, ЄС та справедливість

На форумі також виступив президент Володимир Зеленський із закликом до об’єднання Європи перед загрозою Росії та навіть згадав про китайську соцмережу: «Алгоритми TikTok сильніші, ніж уряди деяких країн».

«Європа повинна бути у змозі гарантувати мир та безпеку для всіх, для себе та інших. Для тих у світі, хто є важливим для Європи. Європа заслуговує бути сильною і для цього потребує ЄС та НАТО. Чи це можливо без України та справедливого кінця війни Росії проти України? Впевнений, що ні», – сказав Зеленський.

Він також наголосив, що Україна хоче закінчити війну, але не «швидко», а справедливо і надійно для українців, щоб «вони повернулись додому і жили в безпеці та працювали».

Більше тез президента з його промови на ВЕФ 2025 можна почитати у замітці Forbes Ukraine.

Про головне з першого дня ВЕФ 2025 читайте в матеріалі за лінком.