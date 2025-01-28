Microsoft розглядає можливість купівлі TikTok у США – Трамп

Ключові факти

«Я б сказав так, – сказав Трамп журналістам, коли його запитали, чи веде Microsoft переговори про купівлю програми. – Багато інтересу до TikTok. Великий інтерес до TikTok».

Додаток для коротких відео, яким користується понад 170 млн американців, привернув інтерес багатьох у технологічній індустрії США.

«Побачимо, що вийде. На нього буде багато охочих, які робитимуть ставки», – сказав він, маючи на увазі додаток TikTok. – Мені подобаються війни цін, тому що в них можна зробити найкращу угоду».

Раніше того ж дня Трамп у Флориді виступив перед зборами законодавців-республіканців і натякнув на переговори про майбутнє TikTok.

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Контекст

Трамп надав ByteDance 75-денну відстрочку згідно із законом, який зобовʼязує компанію продати свої операції у США американській компанії, і тепер він закликав більше претендентів взяти участь у продажі.

Стартап Perplexity подав заявку на злиття з TikTok US, а мільярдер Френк Маккорт, колишній власник Los Angeles Dodgers, зробив офіційну пропозицію про купівлю TikTok на початку цього місяця.

Microsoft та Oracle Corp. боролися за придбання TikTok у 2020 році, коли Трамп вперше чинив тиск на ByteDance, щоб та або продала компанію у США, або зіткнулася із забороною.