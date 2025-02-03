Трамп розпорядився створити суверенний фонд добробуту США. Він зможе купити TikTok

Президент США Дональд Трамп підписав указ, який наказує Міністерству фінансів та Міністерству торгівлі США створити суверенний фонд добробуту, і повідомив, що він може придбати американський підрозділ TikTok компанії ByteDance Ltd., пише Reuters 3 лютого.

Ключові факти

«Ми збираємося порушити цю справу протягом наступних 12 місяців. Ми збираємося монетизувати активну частину балансу США для американського народу, — заявив журналістам міністр фінансів Скотт Бессент. – Буде комбінація ліквідних активів, активів, які ми маємо в цій країні, оскільки ми працюємо над тим, щоб вивести їх для американського народу».

Раніше Трамп, будучи кандидатом у президенти, висував ідею створення такого державного інвестиційного інструменту, заявляючи, що за його допомогою можна фінансувати великі національні ініціативи, такі як інфраструктурні проєкти, будівництво автомагістралей та аеропортів, виробництво та медичні дослідження.

Подробиці того, як саме працюватиме і фінансуватиметься фонд, поки що не були доступні, але Трамп раніше заявляв, що він може фінансуватися за рахунок «мит та інших розумних речей».

Зазвичай такі фонди покладаються на профіцит бюджету для здійснення інвестицій, але США працюють з дефіцитом.

Контекст

За даними Міжнародного форуму суверенних фондів добробуту, у світі налічується понад 90 таких фондів, які управляють активами на суму понад 8 трлн доларів.

TikTok, що налічує близько 170 млн американських користувачів, був ненадовго відключений від мережі якраз перед тим, як 19 січня набув чинності закон, який вимагає від його китайського власника ByteDance або продати його з міркувань національної безпеки, або зіткнутися із забороною.

Вступивши на посаду 20 січня, Трамп підписав указ, який передбачає відстрочку заборони на 75 днів. Трамп заявив, що вів переговори з кількома людьми з приводу покупки TikTok і, ймовірно, ухвалить рішення про майбутнє популярного додатку в лютому.