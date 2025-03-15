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Угорщина вимагає прибрати з висновків саміту ЄС пункт про підтримку України – ЄП

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Під час підготовки висновків Європейської ради на 20-21 березня Угорщина знову вимагає скоротити розділ про Україну, прибравши з нього згадки про продовження військової допомоги та «мир з позиції сили». Про це пише «Європейська правда» з посиланням на джерело.

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Деталі 

  • За його словами, Угорщина, як і на попередньому саміті 6 березня, наполягає на лаконічному тексті, де буде лише загальна підтримка ЄС мирних зусиль, без конкретики про військову допомогу. Будапешт хоче короткий абзац про Україну без деталей, пояснив дипломат. 
  • Натомість інші країни виступають за чіткий текст із підтвердженням воєнної підтримки та акцентом на «мирі з позиції сили». 
  • Проєкт розглянуть міністри з європейських справ 18 березня на Раді ЄС із загальних питань, а остаточно його затвердять лідери ЄС на саміті 20-21 березня.

Контекст 

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підписав висновки позачергового засідання Європейської ради, що відбулося 6 березня, стосовно підтримки України, через що документ погодили 26 із 27 країн Європейського Союзу.

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