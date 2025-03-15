Угорщина вимагає прибрати з висновків саміту ЄС пункт про підтримку України – ЄП

Під час підготовки висновків Європейської ради на 20-21 березня Угорщина знову вимагає скоротити розділ про Україну, прибравши з нього згадки про продовження військової допомоги та «мир з позиції сили». Про це пише «Європейська правда» з посиланням на джерело.