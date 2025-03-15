Угорщина вимагає прибрати з висновків саміту ЄС пункт про підтримку України – ЄП

Під час підготовки висновків Європейської ради на 20-21 березня Угорщина знову вимагає скоротити розділ про Україну, прибравши з нього згадки про продовження військової допомоги та «мир з позиції сили». Про це пише «Європейська правда» з посиланням на джерело.
Подарунок для справжніх лідерок та лідерів
Сертифікат Forbes — річний доступ до якісної аналітики, інсайтів та історій успіху, що змінюють мислення. Деталі та замовлення
Деталі
- За його словами, Угорщина, як і на попередньому саміті 6 березня, наполягає на лаконічному тексті, де буде лише загальна підтримка ЄС мирних зусиль, без конкретики про військову допомогу. Будапешт хоче короткий абзац про Україну без деталей, пояснив дипломат.
- Натомість інші країни виступають за чіткий текст із підтвердженням воєнної підтримки та акцентом на «мирі з позиції сили».
- Проєкт розглянуть міністри з європейських справ 18 березня на Раді ЄС із загальних питань, а остаточно його затвердять лідери ЄС на саміті 20-21 березня.
Контекст
Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан не підписав висновки позачергового засідання Європейської ради, що відбулося 6 березня, стосовно підтримки України, через що документ погодили 26 із 27 країн Європейського Союзу.
Ви знайшли помилку чи неточність?
Залиште відгук для редакції. Ми врахуємо ваші зауваження якнайшвидше.