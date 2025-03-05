Європарламентарі закликають позбавити Угорщину права голосу – Politico

Євродепутати від Volt закличуть лідерів ЄС позбавити Угорщину права голосу через її неодноразові спроби блокувати спільні рішення. Про це повідомляє Politico , посилаючись на проєкт плану.

Деталі

Згідно з інформацією, документ містить дев’ять ключових пунктів. Серед них – пропозиція призначити верховну представницю ЄС із закордонних справ Каю Каллас на посаду повноцінної міністерки закордонних справ Євросоюзу.

Автори ініціативи виступають за створення спільної європейської армії та перегляд договорів ЄС. Останнє, на їхню думку, необхідно для розширення повноважень у сфері оборони та підготовки до майбутнього розширення Союзу.

Контекст

Ідея позбавити Будапешт права голосу в ЄС виникає не вперше. У липні 2024 року таке пропонували через візити прем’єра Угорщини Віктора Орбана до Росії та Китаю.

Нещодавно Угорщина заблокувала проєкт резолюції саміту Євроради, який включав пропозицію Каї Каллас про пакет військової допомоги Україні на €20 млрд та гарантій безпеки. У оновленій версії резолюції пункт про фінансування прибрали, але гарантії безпеки для України посилили.