Рада ЄС запровадила нові мита на сільгосппродукцію та добрива з Росії та Білорусі, які раніше не обкладалися додатковими платежами, повідомила пресслужба Ради ЄС 12 червня.

Деталі

Нові мита стосуються сільгосппродукції та окремих добрив із РФ і Білорусі. Мета – скоротити залежність ЄС від імпорту з цих країн, зменшити доходи Росії для фінансування війни проти України та підтримати внутрішнє виробництво в ЄС.

«Дотримання мит буде під суворим контролем, щоб захистити європейських виробників добрив і фермерів. Мита на добрива запроваджуватимуться поступово протягом 3-річного перехідного періоду», – зазначили в Раді ЄС.

З 1 липня 2025 року мита поширюватимуться на всю сільгосппродукцію з Росії. Нові мита охоплюють близько 15% сільгоспімпорту з РФ до ЄС за 2023 рік. Щодо добрив, у 2023 році мита стосувалися 25% імпорту – приблизно 3,6 млн тонн вартістю €1,28 млрд.

Контекст

З липня 2024 року в ЄС діють мита на більшість сільгосппродукції з Росії та Білорусі. Наприкінці травня цього року Європарламент підтримав запровадження мит на ці категорії товарів із РФ і Білорусі. Вважається, що такі мита фактично припинять імпорт цієї продукції до ЄС.