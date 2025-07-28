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Азотний холдинг Ostchem Фірташа за пів року скоротив виробництво добрив на 7,5%

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

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Хімічні заводи холдингу Ostchem, що входить до Group DF, у першому півріччі скоротили виробництво мінеральних добрив на 7,5%, до 849 900 т порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Про це йдеться у повідомленні компанії від 28 липня.

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Деталі 

  • Черкаський «Азот» знизив випуск міндобрив на 21%, до 567 100 т, тоді як «Рівнеазот» збільшив виробництво на 40,9%, до 282 700 т. Зниження загального обсягу виробництва зумовлене зупинками обладнання на Черкаському «Азоті» в першому кварталі 2025 року та нестабільним постачанням енергоресурсів, повідомила компанія. Для компенсації холдинг перерозподілив виробничі потужності, збільшивши випуск на «Рівнеазоті».
  • Структура виробництва дещо змінилася порівняно з попереднім роком. У першому півріччі 2025 року найбільше вироблено аміачної селітри – 355 700 т, на другому місці – КАС із обсягом 308 900 т. Виробництво карбаміду становило 138 300 т, ВАС – 16 200 т, аміаку – 22 600 т.
  • «На тлі зменшення внутрішнього виробництва в Україну зростає потік дешевого неконтрольованого імпорту: за перше півріччя завезено 1,5 млн т традиційних добрив, з яких 828 000 т – азотні», – зазначили в Group DF. 
  • Обсяг імпорту карбаміду вперше більш ніж удвічі перевищив українське виробництво, що є тривожним сигналом для галузі та вимагає системних заходів.

Контекст 

У 2024 році підприємства Ostchem скоротили виробництво мінеральних добрив на 13%, до 1,8 млн т, порівняно з 2023 роком.

Черкаський «Азот» у 2024 році зберіг обсяги виробництва міндобрив на рівні 1,4 млн т, тоді як «Рівнеазот» зменшив випуск на 22%, до 407 000 т. Для порівняння: у 2023 році підприємства Ostchem наростили виробництво мінеральних добрив на 19,5% порівняно з 2022 роком, досягнувши 2,1 млн т.

Ostchem є холдингом, що об’єднує підприємства азотної хімії, які входять до складу Group DF. Основними напрямами діяльності Group DF є азотний, титановий та газовий бізнеси. Засновником і власником Group DF є Дмитро Фірташ.

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