Україна очікує цьогоріч від ЄС €30,6 млрд прямої бюджетної підтримки

У 2025 році бюджетна підтримка для України від Європейського Союзу передбачається на рівні €30,6 млрд. Про це сказав міністр фінансів Сергій Марченко на засіданні Ради ЄС з економічних та фінансових питань (ECOFIN), повідомила пресслужба Мінфіну 21 січня.

Деталі

Із загальної суми, яку Україну очікує цьогоріч, €18,1 млрд – кошти, що є частиною ініціативи країн G7 ERA за рахунок доходів від заморожених активів РФ. Ще €12,5 млрд – фінансова допомога у межах Інструменту Ukraine Facility.

Залучені кошти планується спрямувати на потреби держбюджету у 2025 та 2026 роках.

На засіданні ECOFIN обговорювався поточний стан фінансової системи України, реалізація Плану України у межах Інструменту ЄС Ukraine Facility та механізму використання доходів від заморожених активів РФ на користь України Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, а також санкційного тиску на Росію.

Україна виконує всі умови, передбачені Ukraine Facility, зазначив Марченко. Більшість з них, а саме 56 зі 151, заплановані на 2025 рік.

Контекст

ЄС – найбільший донор прямої бюджетної допомоги з лютого 2022 року. За даними Мінфіну, загалом з лютого 2022 року ЄС виділив Україні €45 млрд на пріоритетні видатки держбюджету.

У 2024 році бюджетна допомога Євросоюзу становила понад 40% усіх зовнішніх надходжень – €16,1 млрд. Ця допомога включає €3 млрд у вигляді грантів. Решта суми складається з пільгових кредитів.

У грудні 2024 року до державного бюджету України надійшло €4,1 млрд макрофінансової допомоги від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility.