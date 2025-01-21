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Украина ожидает от ЕС в этом году €30,6 млрд прямой бюджетной поддержки

Юрий Тарасовский /Артем Галкин для Forbes Ukraine
Юрий Тарасовский
Forbes

1 хв читання

В 2025 году бюджетная поддержка для Украины от Европейского союза предполагается на уровне €30,6 млрд. Об этом сказал министр финансов Сергей Марченко на заседании Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам (ECOFIN), сообщила пресс-служба Минфина 21 января.

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Подробности

  • Из общей суммы, которую Украину ожидает в этом году, €18,1 млрд – средства, являющиеся частью инициативы стран G7 ERA за счет доходов от замороженных активов РФ. Еще €12,5 млрд – финансовая помощь в рамках инструмента Ukraine Facility.
  • Привлеченные средства планируется направить на нужды госбюджета в 2025 и 2026 годах.
  • На заседании ECOFIN обсуждалось текущее состояние финансовой системы Украины, реализация Плана Украины в рамках инструмента ЕС Ukraine Facility и механизм использования доходов от замороженных активов РФ в пользу Украины Extraordinary Revenue Acceleration (ERA) Loans for Ukraine, а также санкционного давления на Россию.
  • Украина выполняет все условия, предусмотренные Ukraine Facility, указал Марченко. Большинство из них, а именно 56 из 151, запланировано на 2025 год.

Контекст

ЕС – самый большой донор прямой бюджетной помощи с февраля 2022 года. По данным Минфина, в целом с февраля 2022 года ЕС выделил Украине €45 млрд на приоритетные расходы госбюджета.

В 2024 году бюджетная помощь Евросоюза составляла более 40% всех внешних поступлений – €16,1 млрд. Эта помощь включает в себя €3 млрд в виде грантов. Остальная сумма состоит из льготных кредитов.

В декабре 2024 года в государственный бюджет Украины поступило €4,1 млрд макрофинансовой помощи от ЕС в рамках инструмента Ukraine Facility.

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