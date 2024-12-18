Україна отримала €4,1 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Європейська програма на €50 млрд орієнтована на підтримку макрофінансової стабільності України та функціонування її державних інститутів.

До державного бюджету України надійшло €4,1 млрд макрофінансової допомоги від ЄС у межах інструменту Ukraine Facility. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів 18 грудня.

Деталі

Кошти буде спрямовано на пріоритетні потреби держбюджету у соціальній і гуманітарній сферах.

До кінця третього кварталу Україна виконала девʼять індикаторів, визначених у Плані України, що дозволило своєчасно і в повному обсязі отримати відповідний транш.

Україна змогла повністю залучити усі передбачені на цей рік транші в межах програми Ukraine Facility. У 2024 році пряма бюджетна підтримка від ЄС перевищує €16 млрд, що робить ЄС найбільшим донором серед міжнародних партнерів, зазначив міністр фінансів Сергій Марченко.

На 2025 рік програмою Ukraine Facility передбачено фінансову підтримку в обсязі близько €12,5 млрд.

Контекст

У лютому 2024 року Європейський парламент затвердив програму Ukraine Facility, яка передбачає надання фінансової допомоги Україні від ЄС у розмірі €50 млрд. Програма триватиме з 2024-го до 2027 року і буде спрямована на відновлення економіки, реалізацію важливих реформ і стратегічних інвестицій.

Ukraine Facility передбачає виконання квартальних індикаторів, які визначатимуть розмір фінансування. Ці індикатори охоплюють основні напрями реформ, пріоритети для інвестицій, а також забезпечення прозорості й ефективного контролю за витратами. У межах програми посилюється аудит для гарантування належного використання коштів.

План був остаточно затверджений 14 травня 2024 року після схвалення Європейською комісією та Радою ЄС.

Контроль за видатками у межах програми здійснюватиме Держаудитслужба України, яка перевірятиме витрати на публічні закупівлі, компенсації та надання кредитів.

Програма містить понад 150 індикаторів за 69 напрямами реформ, що мають бути реалізовані до 2027 року. Міністерство фінансів разом із Держаудитслужбою проводитиме аудит виконання цих заходів для забезпечення прозорості й ефективного використання коштів.

На початку грудня цього року Рада ЄС схвалила чергову виплату Україні в розмірі €4 млрд у межах цієї ініціативи.