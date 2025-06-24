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Україна отримає від Нідерландів 100 радарів для дронів та пакет допомоги на €175 млн

Олександр Пикало /з особистого архіву
Олександр Пикало
Forbes

1 хв читання

Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько €175 млн. Про це повідомило Міністерство оборони країни 24 червня.

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Деталі 

  • До пакету входять 100 радарів для виявлення безпілотників, які здатні фіксувати дрони та передавати дані системам ППО для їхнього знищення. Постачання радарів планують завершити до кінця 2025 року.
  • Крім того, Україна отримає 20 модульних безпілотних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.
  • Додатково Нідерланди виділять €80 млн на підтримку Коаліції дронів, до якої раніше країна вже внесла €20 млн.

Контекст 

Нідерланди залишаються важливим партнером України у боротьбі з російською агресією, надаючи значну підтримку у вигляді військової, фінансової та гуманітарної допомоги. На 2025 рік Нідерланди виділили Україні близько €6 млрд на військову допомогу, що охоплює широкий асортимент озброєння, техніки та програми навчання.

У кінці березня Нідерланди анонсували виділення €500 млн для України на реалізацію масштабного проєкту з розвитку безпілотних технологій.

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