Нідерланди нададуть Україні новий пакет військової допомоги на суму близько €175 млн. Про це повідомило Міністерство оборони країни 24 червня.

Деталі

До пакету входять 100 радарів для виявлення безпілотників, які здатні фіксувати дрони та передавати дані системам ППО для їхнього знищення. Постачання радарів планують завершити до кінця 2025 року.

Крім того, Україна отримає 20 модульних безпілотних машин Ermine CASEVAC для евакуації поранених.

Додатково Нідерланди виділять €80 млн на підтримку Коаліції дронів, до якої раніше країна вже внесла €20 млн.

Контекст

Нідерланди залишаються важливим партнером України у боротьбі з російською агресією, надаючи значну підтримку у вигляді військової, фінансової та гуманітарної допомоги. На 2025 рік Нідерланди виділили Україні близько €6 млрд на військову допомогу, що охоплює широкий асортимент озброєння, техніки та програми навчання.

У кінці березня Нідерланди анонсували виділення €500 млн для України на реалізацію масштабного проєкту з розвитку безпілотних технологій.