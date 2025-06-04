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Україна отримає від Нідерландів €400 млн на морську безпеку

Юрій Тарасовський /Артем Галкін для Forbes Ukraine
Юрій Тарасовський
Forbes

1 хв читання

Рубен Брекельманс /Getty Images

Рубен Брекельманс Фото Getty Images

Нідерланди нададуть Україні новий пакет допомоги на €400 млн. Про це оголосив міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс на засіданні Контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн» 4 червня, пише «Інтерфакс-Україна»

Деталі

  • Новий пакет підтримки буде спрямований на морську безпеку: він включатиме понад 100 суден, патрульних катерів, транспортних катерів, перехоплювачів, суден спеціального призначення, сказав Брекельманс.
  • Пакет містить понад 50 морських дронів і включатиме систему озброєння, сенсори, запчастини, навчання.
  • «Це дуже важливо, тому що ми бачимо, що російські загрози зростають як у Чорному морі, так і біля Херсонщини. Тому для України дуже важливо захиститися. І звичайно, ми хочемо підтримати Україну у свободі судноплавства та підтримці торговельних шляхів», – наголосив Брекельманс.

Контекст

Нідерланди є одним із ключових союзників України у протистоянні російській агресії, надаючи значну військову, фінансову та гуманітарну допомогу. На 2025 рік Нідерланди виділили Україні військову підтримку на загальну суму близько €6 млрд, що включає широкий спектр озброєння, техніки та навчання.

Наприкінці березня Нідерланди оголосили, що нададуть Україні €500 млн на масштабний проєкт із розробки безпілотників.

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