Нідерланди нададуть €500 млн на програму дронів для України

Нідерланди виділяють €500 млн на масштабний проєкт із розробки безпілотників для України. Про це заявили міністр оборони країни Рубен Брекельманс і держсекретар Гійс Туїнман, повідомили у Міноборони країни 31 березня.

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Вони відвідали Дніпро після масованої атаки РФ, а також штаб на сході, де обговорили з командувачем армії ситуацію на фронті та потреби у підтримці.

За даними відомства, Нідерланди надають Україні €2 млрд прискореної допомоги. Брекельманс наголосив, що €500 млн підуть на безпілотники, які посилять позиції України на полі бою та врятують життя, додавши, що це відповідає проханню міністра Умєрова під час його візиту до Нідерландів. За його словами, ця підтримка зміцнить Україну на переговорах.

На зустрічі з міністром оборони України Рустемом Умєровим обговорили пакет допомоги на €2 млрд, який, окрім безпілотників, включатиме засоби ППО, боєприпаси та морське обладнання. Також підписано угоду про поглиблення співпраці між промисловими секторами обох країн.

Контекст

У лютому 2024 року на 19-й зустрічі «Рамштайн» за пропозицією Латвії та України започатковано Коаліцію дронів, яку координують Латвія та Велика Британія. До неї, окрім лідерів, увійшли 15 держав: Австралія, Чехія, Данія, Франція, Естонія, Італія, Нова Зеландія, Канада, Литва, Люксембург, Нідерланди, Норвегія, Польща, Німеччина та Швеція.

Мета об’єднання – забезпечити Сили оборони України безпілотниками та сприяти розвитку оборонної промисловості України й країн-учасниць для досягнення технологічної переваги над ворогом у довгостроковій перспективі.

У межах Контактної групи з підтримки України функціонує вісім коаліцій: Повітряних Сил, інтегрованої ППО та ПРО, морських спроможностей, дронів, ІТ, артилерії, бронетехніки й маневреності, а також розмінування.

На початку березня Міноборони України повідомило, що за рік роботи Коаліція дронів залучила від партнерів допомогу на понад €2 млрд, включно з постачанням БПЛА та коштами на придбання дронів українського й закордонного виробництва.