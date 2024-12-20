Україна підписала угоди на $2 млрд зі Світовим банком. Позика вперше включає доходи від російських активів

Україна та Світовий банк підписали фінансові угоди загальним обсягом $2 млрд у межах програми «Основи зростання» (Growth Foundations Development Policy Loan – DPL) від США, Японії та Великої Британії, повідомила пресслужба Мінфіну. Зокрема, $1 млрд з цієї суми надійде у вигляді гранту США в межах ініціативи G7.

Деталі

Угоди 20 грудня підписали міністр фінансів України Сергій Марченко та регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Боб Сом.

У межах програми Світового банку «Позика на підтримку політики розвитку «Основи зростання» (DPL) підписано угоди на суму $2,05 млрд. Зокрема, укладено грантову угоду на $1 млрд від США – перший транш з фонду FORTIS Ukraine FIF, фінансованого за рахунок ініціативи G7 обсягом $50 млрд, де внесок США становить $20 млрд. Підписано позику на $1,05 млрд з гарантіями урядів Японії та Великої Британії.

Очікується, що кошти надійдуть до Держбюджету України вже найближчими днями.

Контекст

У червні лідери G7 погодили надання Україні кредиту в розмірі $50 млрд, який буде погашений за рахунок майбутніх прибутків від заморожених російських валютних резервів, що становлять близько €260 млрд. Основна частина цих резервів зберігається в бельгійському центральному депозитарії Euroclear.

Уряди країн ЄС вирішили відкласти використання цих активів для підтримки як військових зусиль, так і відновлення України.

Згідно з угодою, ЄС і США нададуть по $20 млрд, а решта $10 млрд буде розподілено між Великою Британією, Японією та Канадою.

3 грудня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт №12232, що вносить зміни до Бюджетного кодексу та вводить поняття «умовні боргові зобовʼязання», що дозволяє Україні не повертати $50 млрд G7 у разі невиплати репарацій від Росії.

6 грудня премʼєр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що Україна почне отримувати перші $50 млрд від заморожених російських активів уже наступного року.

16 грудня президент Володимир Зеленський повідомив, що США перерахували Україні $20 млрд на рахунок у Світовому банку в рамках кредиту, який буде погашений за рахунок прибутку від заморожених російських активів.