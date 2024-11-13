Україна отримала від США грант на $1,35 млрд. На що спрямують кошти

До державного бюджету України 13 листопада, надійшли грантові кошти у розмірі $1,35 млрд від США, повідомила пресслужба Міністерство фінансів.
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Деталі
- Кошти спрямують на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.
- Фінансову допомогу перераховано до бюджету України через проєкт Світового банку «PEACE in Ukraine» для підтримки державного управління.
Контекст
З лютого 2022 року США надали Україні майже $27 млрд прямої бюджетної підтримки – найбільшу допомогу серед усіх країн. Кошти спрямовані до держбюджету у формі грантів через проєкт Світового банку «PEACE in Ukraine», який є ключовим фінансовим інструментом для підтримки України.
У серпні цього року Україна отримала грант у розмірі $3,9 млрд від США – перший транш прямої бюджетної підтримки у 2024 році. Що є частиною масштабного пакету допомоги Україні на $60 млрд.
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