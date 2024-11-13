Україна отримала від США грант на $1,35 млрд. На що спрямують кошти

Деталі

Кошти спрямують на відшкодування пріоритетних соціальних та гуманітарних видатків держбюджету, зокрема, на забезпечення виплати заробітних плат педагогам.

Фінансову допомогу перераховано до бюджету України через проєкт Світового банку «PEACE in Ukraine» для підтримки державного управління.

Контекст

З лютого 2022 року США надали Україні майже $27 млрд прямої бюджетної підтримки – найбільшу допомогу серед усіх країн. Кошти спрямовані до держбюджету у формі грантів через проєкт Світового банку «PEACE in Ukraine», який є ключовим фінансовим інструментом для підтримки України.

У серпні цього року Україна отримала грант у розмірі $3,9 млрд від США – перший транш прямої бюджетної підтримки у 2024 році. Що є частиною масштабного пакету допомоги Україні на $60 млрд.