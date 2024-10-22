Україна домовилась про залучення €200 млн грантової допомоги від Франції

Україна підписала імплементаційну угоду з Францією, що відкриває можливість залучити €200 млн грантової допомоги, повідомляє Мінекономіки. Документ є продовженням підписаної у червні угоди в присутності президентів Володимира Зеленського та Емманюеля Макрона. Кошти спрямують на відновлення критично важливої інфраструктури.

Ключові факти

Підписання імплементаційної угоди до грантової угоди між Україною та Францією відкриває можливість залучити €200 млн. До 50% цих коштів буде виділено на закупівлю українських товарів і послуг для проєктів відновлення.

«Ці проєкти будуть реалізовані у тісній співпраці з французькими компаніями, які активно підтримують Україну та наразі працевлаштовують 25 000 людей у нашій країні», – повідомила перша віцепрем’єр – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Згідно з повідомленням, триває робота над розширенням мандату Групи AFD в Україні для підтримки українських підприємств. Французьке агентство з питань розвитку, Товариство сприяння та участі в економічному співробітництві (PROPARCO) та організація Expertise France зможуть надавати позики, гранти, гарантії або інші форми фінансової й технічної допомоги.

Така підтримка може бути надана державним або приватним підприємствам, банківським установам, обʼєднанням, організаціям, а також будь-яким юридичним особам, які знаходяться в Україні.

Контекст

Підписання грантової угоди між урядами Франції та України відбулось у червні у Парижі. Грантові кошти уряду Франції в сумі €200 млн будуть спрямовані на реконструкцію та відновлення критично важливої інфраструктури. Із них €60 млн буде направлено на підтримку енергетичного сектору України.

Ключовими секторами, які отримають фінансування, є охорона здоровʼя, енергетика, водопостачання та водовідведення, розмінування, цифрові технології, інфраструктура, сільське господарство, переробка відходів і житлове будівництво.